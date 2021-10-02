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Giriş Tarihi: 2.10.2021 17:06

Alp Er Tunga kimdir, gerçekte yaşadı mı ve ne zaman öldü? Alp Er Tunga’nın mezarı bulundu mu, nerede bulundu?

Alp Er Tunga kimdir, gerçekte yaşadı mı ve ne zaman öldü? Alp Er Tunga’nın mezarı bulundu mu, nerede bulundu?

Yaşamına ilişkin bilgilere efsaneler üzerinden ulaşılan Türk hakanı Alp Er Tunga’nın mezarının bulunduğu iddiaları gündemi meşgul ediyor. Türk dilinin bilinen en eski kaynaklarında ve Fars edebiyatında adı geçen Türk hakanı, Alp Er Tunga kimdir, gerçekte yaşadı mı ve ne zaman öldü sorularıyla inceleniyor. Tarihe merakı olan pek çok kişi Alp Er Tunga’nın mezarı bulundu mu, nerede bulundu sorularının yanıtını arıyor.

Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan ve efsanelere konu edilen Alp Er Tunga, mezarıyla ilgili bir iddianın ardından gündeme geldi. Divan-ı Lügati't-Türk, Orhun Yazıtları ve Kutadgu Bilig gibi Türk tarihinin en önemli eserlerinde adı geçen Türk hakanının mezarının bulunduğu iddia edildi. Prof. Dr. Necati Demir'in bu iddiasının ardından Alp Er Tunga'nın mezarı bulundu mu, nerede bulundu sorularına yanıt aranıyor. Alp Er Tunga kimdir, gerçekte yaşadı mı ve ne zaman öldü? İşte merak edilenlerin yanıtı.

ALP ER TUNGA KİMDİR?

Bazı kaynaklarda Saka Hanı olarak anlatılan Alp Er Tunga eski Türk hükümdarlarından biri olarak nitelendirilmektedir. Tarihteki varlığı çoğunlukla edebi ve efsanevi eserlerden öğrenilmektedir. Orhun Yazıtları'nda, Kutadgu Bilig'de, Divan-ı Lügati't-Türk'te ve Tarih-i Müluk-i Acem'de zikredilen bu isim, İran efsanelerinde ve eserlerinde "Afrasiyab" olarak anılır. Özellikle Şehname'de önemli bir yeri olan Afrasiyab, İran-Turan savaşlarındaki etkisiyle anlatılmaktadır.

ALP ER TUNGA SAGUSU HANGİ DÖNEME AİT?

Alp Er Tunga'nın, Turancılarca Türklerin eski atalarının soyundan geldiği öne sürülür. Tüm Türk dünyasında olduğu kadar, İran ve Ortadoğu halklarının pek çoğu tarafından tanınır. Selçukluların 33 atasından biri olarak sayılır. "Alp Er Tunga öldi mü?" şeklinde başlayan Alp Er Tunga sagusu (ağıdı) Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügati't-Türk adlı eserinde yer almaktadır. Bu eser milattan sonra 7'nci yüzyıla yani Orta Türkçe dönemine ait olup Karahanlı Türkçesi ile kaleme alınmıştır.

ALP ER TUNGA'NIN MEZARI BULUNDU MU?

Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Necati Demir, Alp Er Tunga'nın mezarını bulduğunu iddia etti. Prof. Dr. Demir, keşfini şu ifadelerle duyurdu:

"Türk dünyasına saygı ile duyurumuzdur... Türklüğün ortak atası Alp Er Tunga'nın mezarı Buhara'da tarafımca bulunmuştur. Türk dünyasına selam olsun..."

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Alp Er Tunga kimdir, gerçekte yaşadı mı ve ne zaman öldü? Alp Er Tunga’nın mezarı bulundu mu, nerede bulundu?
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