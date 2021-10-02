Alp Er Tunga kimdir, gerçekte yaşadı mı ve ne zaman öldü? Alp Er Tunga’nın mezarı bulundu mu, nerede bulundu?

Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan ve efsanelere konu edilen Alp Er Tunga, mezarıyla ilgili bir iddianın ardından gündeme geldi. Divan-ı Lügati't-Türk, Orhun Yazıtları ve Kutadgu Bilig gibi Türk tarihinin en önemli eserlerinde adı geçen Türk hakanının mezarının bulunduğu iddia edildi. Prof. Dr. Necati Demir'in bu iddiasının ardından Alp Er Tunga'nın mezarı bulundu mu, nerede bulundu sorularına yanıt aranıyor. Alp Er Tunga kimdir, gerçekte yaşadı mı ve ne zaman öldü? İşte merak edilenlerin yanıtı.

ALP ER TUNGA KİMDİR?

Bazı kaynaklarda Saka Hanı olarak anlatılan Alp Er Tunga eski Türk hükümdarlarından biri olarak nitelendirilmektedir. Tarihteki varlığı çoğunlukla edebi ve efsanevi eserlerden öğrenilmektedir. Orhun Yazıtları'nda, Kutadgu Bilig'de, Divan-ı Lügati't-Türk'te ve Tarih-i Müluk-i Acem'de zikredilen bu isim, İran efsanelerinde ve eserlerinde "Afrasiyab" olarak anılır. Özellikle Şehname'de önemli bir yeri olan Afrasiyab, İran-Turan savaşlarındaki etkisiyle anlatılmaktadır.