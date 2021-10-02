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Giriş Tarihi: 2.10.2021 16:03

Baht Oyunu final mi yapıyor? Baht Oyunu neden ve ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

Baht Oyunu final mi yapıyor? Baht Oyunu neden ve ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Baht Oyunu dizisinden hayranlarını üzen bir haber geldi. Reytinglerde beklentiyi karşılayamayan dizinin final yapacağı duyuruldu. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan gibi isimlerin yer aldığı dizi, Haziran ayından bu yana Kanal D ekranlarında yayınlanıyordu. Dizinin sevenleri Baht Oyunu final mi yapıyor? Baht Oyunu neden ve ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte diziye dair merak edilenlerin yanıtı.

Haziran ayında yayın hayatına başlayan Baht Oyunu dizisinin önümüzdeki haftalarda final yapacağı iddia edildi. Dizinin sevenleri bu haberlere ilişkin detayları araştırıyor ve Baht Oyunu final mi yapıyor? Baht Oyunu neden ve ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak sorularına yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin açıklamalar.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN?

Baht Oyunu 16. Bölümü Salı günü saat 20:00'de ekrana gelecek.

BAHT OYUNU 15. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ada'nın boşanma davasını avukat Turgut devralır. Ada'nın ilk aşkının peşine düşen Bora, Ada'yı Turgut'la beraber görünce Turgut'u Ada'nın ilk aşkı zanneder. Bora, Nergis ve Aslan'ı Turgut ile buluşturur ve Ada'nın ilk aşkını bulduğunu söyler. Ada, Tuğçe ve Rüzgar da onların buluştuğu restorana gelince tam bir curcuna yaşanır.

BAHT OYUNU SON BÖLÜM ÖZETİ

Bora tüm müdahalelere rağmen Ada'ya evlenme teklifi etmeye karar verir. Bora'dan önce Ada'nın kapısını çalan Tuğçe ise Ada'ya Rüzgar'la beraber sakladığı sırrı çözdüğünü söyler. Tuğçe'nin gerçekleri öğrenmesiyle sarsılan Ada, Bora'nın ailesiyle birlikte elinde çiçeklerle kapıya geldiğini görünce ne yapacağını şaşırır.

BAHT OYUNU NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Kanal D ekranlarında yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayan "Baht Oyunu" dizisinin final yapacağı öğrenildi. Dizi, yeni sezonda dev bütçeli dizilerin yarışa dahil olması sebebiyle reytinglerde düşüş yaşamıştı. Bu nedenle dizinin 17. Bölümüyle final yapacağı iddia edildi. Konuya ilişkin kanaldan ya da yapım şirketinden henüz bir açıklama yapılmadı.

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Baht Oyunu final mi yapıyor? Baht Oyunu neden ve ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?
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