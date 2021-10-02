Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bugün 1 dolar kaç TL? 2 Ekim Cumartesi dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kuru ve canlı takip ile Euro – Dolar fiyatı!
Giriş Tarihi: 2.10.2021 13:09

Bugün 1 dolar kaç TL? 2 Ekim Cumartesi dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kuru ve canlı takip ile Euro – Dolar fiyatı!

Bugün 1 dolar kaç TL? 2 Ekim Cumartesi dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kuru ve canlı takip ile Euro – Dolar fiyatı!

Eylül ayını hızlı bir yükselişle bitiren Dolar kuru, haftanın son iş günü olan Cuma gününü 0,40 değer kaybıyla kapattı. Euro da benzer bir düşüşle hafta sonuna başlarken döviz kurundaki anlık değişim, bugün 1 dolar kaç TL, Euro ne kadar? 2 Ekim Cumartesi dolar ne kadar oldu gibi sorularla araştırılıyor. İşte güncel döviz kuru ve canlı takip ile Euro – Dolar fiyatı!

FED ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklamalarının ardından piyasalarda yaşanan hareketlilik döviz kurunu da etkiledi. Dolardaki yükselişin ardından 2 Ekim Cumartesi günü kur fiyatlarını merak eden vatandaşlar bugün 1 dolar kaç TL ve ne kadar oldu diye araştırıyor. Güncel döviz kuru ve canlı takip ile Euro – Dolar fiyatı haberimizde.

DÖVİZ KURU ALIŞ SATIŞ VERİLERİ 2 EKİM 2021 CUMARTESİ

Dün Dolar ve Euro güne hareketli başladı. Dolar haftanın son iş gününde -0.18 hareketi gösterirken Euro ise yüzde -0.27 seyriyle dikkat çekti. Bugün ise Dolar düşüş seyrini korurken Euro'da %0.06'lık bir artış gözlemlendi. İşte A Para ile döviz kurunda son durum:

EURO NE KADAR OLDU?

ALIŞ: 10,2237

SATIŞ: 10,3132

CANLI EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

DOLAR NE KADAR OLDU?

ALIŞ: 8,8536

SATIŞ: 8,8572

CANLI DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
İbrahim Tatlıses'den ilk eşini kızdıran sözler! İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara açtı ağzını yumdu gözünü!
Son dakika: Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası skandal sözlere tepki! 'O aşağılık adama karşı Ali Koç gerekeni yapmalıydı...'
Son dakika: Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz Milli takım aday kadrosunu açıkladı
Son dakika haberi: Milyonlara vergi müjdesi! İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları
İŞKUR 5 bin TL maaşlı KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor! Güncel 2021 İŞKUR personel ve memur ilanları sorgula!
İstanbul yeni metro hatlarına kavuşuyor: Bakanlık hayata geçirecek! Tarihler netleşti
Mavi Vatan için hayata geçirilmişti! Kritik projenin notları casustan çıktı!
Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? 2021 2022 MEB Okullar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika duyurdu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün 1 dolar kaç TL? 2 Ekim Cumartesi dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kuru ve canlı takip ile Euro – Dolar fiyatı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA