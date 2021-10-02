Bugün 1 dolar kaç TL? 2 Ekim Cumartesi dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kuru ve canlı takip ile Euro – Dolar fiyatı!

FED ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklamalarının ardından piyasalarda yaşanan hareketlilik döviz kurunu da etkiledi. Dolardaki yükselişin ardından 2 Ekim Cumartesi günü kur fiyatlarını merak eden vatandaşlar bugün 1 dolar kaç TL ve ne kadar oldu diye araştırıyor. Güncel döviz kuru ve canlı takip ile Euro – Dolar fiyatı haberimizde.

DÖVİZ KURU ALIŞ SATIŞ VERİLERİ 2 EKİM 2021 CUMARTESİ

Dün Dolar ve Euro güne hareketli başladı. Dolar haftanın son iş gününde -0.18 hareketi gösterirken Euro ise yüzde -0.27 seyriyle dikkat çekti. Bugün ise Dolar düşüş seyrini korurken Euro'da %0.06'lık bir artış gözlemlendi. İşte A Para ile döviz kurunda son durum: