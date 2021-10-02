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Giriş Tarihi: 2.10.2021 14:33 Son Güncelleme: 2.10.2021 14:39

Fenerbahçeli eski yıldız Moussa Sow Babaeskispor'a asbaşkan oldu

DHA
Fenerbahçeli eski yıldız Moussa Sow Babaeskispor’a asbaşkan oldu

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarların gönlünde taht kuran Moussa Sow'dan beklenmedik bir hamle geldi. Sarı-lacivertli eski futbolcu, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele elen Babaeskispor'un ikinci başkanı olurken, kardeşi Amadou Sow da başkan oldu. Sow kardeşlerin Türkiye'de bir takım alarak altyapıdan futbolcu yetiştirmek istedikleri ifade edildi.

Türkiye'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Senegal asıllı Fransız futbolcu Moussa Sow'un eski futbolcu kardeşi Amadou Sow, Kırklareli'de Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Babaeskispor'un başkanı oldu.

Moussa Sow'un da ikinci başkan olduğu kulüpte ilçeye gelen Amadou Sow, yöneticilerle bir araya gelip, imzaları attı.

Takımın teknik heyeti ile tanışıp, ilk antrenmanını da izleyen Amadou Sow, Türkiye'de bir takımı alıp, altyapısını kurarak, futbolcu yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Babaeskispor yönetim kurulu üyesi Bahadar Akçan, Sow kardeşlerle anlaştıklarını Amadou Sow'u başkan, Moussa Sow'u da ikinci başkan yaptıklarını söyledi.

Babaeskispor'u büyütmeyi hedeflediklerini söyleyen Akçan, "Arayışlarımız vardı, daha önce Babaeskispor'da forma giyen ve şimdi menajerlik yapan bir arkadaşımız Sow kardeşlere projemizi anlatmış.

Onlar da Türkiye'de bir futbol kulübünü ele alıp, futbolcu yetiştirmeyi planlıyorlarmış. Görüşmelerde bulunduk ve Amadou Sow'u imzaları atıp başkanlığa getirdik.

Önümüzdeki günlerde Moussa Sow da ilçeye gelecek ve çalışmalara başlayacağız" dedi.

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Fenerbahçeli eski yıldız Moussa Sow Babaeskispor'a asbaşkan oldu
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