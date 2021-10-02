Koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? Ekim ayı itibarı ile Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesi de hız kesmeden sürüyor. Aşılama süreci başarılı bir şekilde ilerlemesine karşın vaka sayısı artış yaşadı. Bu noktada, günlük koronavirüs vaka sayısı son durum tablosu da akşam saatlerinde sık sık araştırılıyor. Hatırlanacağı gibi, günlük korona vaka sayısı tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor.

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI BUGÜN KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı korona tablosu verilerine göre, 29 bin 104 yeni vaka görülürken 32 bin 119 kişi iyileşti. Buna karşın, 216 kişi Kovid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Peki, koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? 1 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

İşte, bugünkü koronavirüs son durum tablosu