Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 3 Ekim koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 3 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?
Giriş Tarihi: 3.10.2021 20:38 Son Güncelleme: 3.10.2021 20:39

3 Ekim koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 3 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

3 Ekim koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 3 Ekim korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Yurt ve dünya genelinde 1 yılı aşkın süredir etkilerin göstermeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin güncel korona son durum verileri “corona virüsü son dakika” başlıklı haberlerle duyurulmaya devam ediliyor. Pandeminin ülkemizdeki ilk vakasından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan güncel Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün koronavirüs testi yaptıranlardan 27 bin 351 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Bugünkü en son Türkiye vaka - vefat rakamları kamuoyu tarafından merak edilerek “3 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?” sorusuna cevap aramaya devam ediyor. 3 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

"3 Ekim koronavirüs tablosu" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlıkı Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden son dakika haberi olarak duyuruluyor. Bugünkü en son Türkiye corona virüsü tablosu verileri merak konusu olarak "3 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA: 3 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU İLE VAKA - VEFAT RAKAMLARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurulan Sağlık Bakanlığı son dakika 3 Ekim koronavirüs tablosu ile bugünkü vaka - vefat rakamları şöyle;

3 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 351

VEFAT SAYISI: 194

İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 004

2 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 973

VEFAT SAYISI: 203

İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 110

1 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 873

VEFAT SAYISI: 210

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 224

30 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 104

VEFAT SAYISI: 216

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 119



29 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 386

VEFAT SAYISI: 227

İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 018

28 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 892

VEFAT SAYISI: 239

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 336

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3 Ekim koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 3 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?
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