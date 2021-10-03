3 Ekim koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 3 Ekim korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

"3 Ekim koronavirüs tablosu" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlıkı Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden son dakika haberi olarak duyuruluyor. Bugünkü en son Türkiye corona virüsü tablosu verileri merak konusu olarak "3 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurulan Sağlık Bakanlığı son dakika 3 Ekim koronavirüs tablosu ile bugünkü vaka - vefat rakamları şöyle;
VAKA SAYISI: 27 bin 351
VEFAT SAYISI: 194
İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 004
VAKA SAYISI: 27 bin 973
VEFAT SAYISI: 203
İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 110
VAKA SAYISI: 28 bin 873
VEFAT SAYISI: 210
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 224
VAKA SAYISI: 29 bin 104
VEFAT SAYISI: 216
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 119
VAKA SAYISI: 29 bin 386
VEFAT SAYISI: 227
İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 018
VAKA SAYISI: 28 bin 892
VEFAT SAYISI: 239
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 336