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Giriş Tarihi: 3.10.2021 11:02 Son Güncelleme: 3.10.2021 11:02

Kasım askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2021 e-Devlet Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı!

Kasım askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2021 e-Devlet Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı!

Vatani görevini yerine getirecek vatandaşlar tarafından "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?" soruları Ekim ayıyla beraber yanıt aramaya başladı. 2021 Kasım ayı askerlik yerleri hakkında ise sevk tarihleri biliniği üzere geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak olan yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmetine ilişkin tercih, sınıflandırma ve sevk işlemleri ile ilgili süreç ve tarihler böylece netleşmiş oldu. Bu kapsamda; Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Kasım ayına oldukça kısa bir süre kala celp yerlerinin açıklanacağı tarih de Vatani görevini yerine getirecek vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geldi. Bu kapsamda; "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt arıyor. Milli Savunma Bakanlığı 2021 Kasım celbi sınıflandırma dönemi için sevk tarihini duyurmuştu. Buna göre; Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu? MSB Askerlik yerleri açıklanacak mı, ne zaman? İşte tüm detaylar...

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

1) Şubat ayı celp dönemi – Son başvuru tarihi: 30 Kasım
2) Mayıs ayı celp dönemi – Son başvuru tarihi: 28 Şubat
3) Ağustos ayı celp dönemi – Son başvuru tarihi: 31 Mayıs
4) Kasım ayı celp dönemi – Son başvuru tarihi: 31 Ağustos

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Kasım askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2021 e-Devlet Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı!
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