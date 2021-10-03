Kasım askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2021 e-Devlet Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı!

Kasım ayına oldukça kısa bir süre kala celp yerlerinin açıklanacağı tarih de Vatani görevini yerine getirecek vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geldi. Bu kapsamda; "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt arıyor. Milli Savunma Bakanlığı 2021 Kasım celbi sınıflandırma dönemi için sevk tarihini duyurmuştu. Buna göre; Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu? MSB Askerlik yerleri açıklanacak mı, ne zaman? İşte tüm detaylar...