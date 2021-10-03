Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ekim ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi ile sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 3.10.2021 11:49

Ekim ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi ile sorgulama ekranı!

Ekim ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi ile sorgulama ekranı!

Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan ve evde bakım maaşı ödeneğinden faydananan binlerce vatandaş ödeme tarihlerini bekleyişe geçti. Bilindiği üzere bu ödenek her ay il il yapılıyor. Öte yandan “Ekim ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?” soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi ve sorgulama ekranı...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı ile araştırma konusu haline geldi. Ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar yeni ayın başlamasıyla beraber "Ekim ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ödemeler genellikle her ayın 15'inden sonra yatmaya başlıyor. Peki, Ekim ayı Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte detaylar...

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 25 Ağustos 2021 E devlet evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 3 Ekim 2021 tarihli evde bakım maaşları yatırılmadı.

Evinde hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere, masraf dahilinde verilen evde bakım parası, her ayın 15inde il il yatmaya başlıyor.

9 Ağustos evde bakım parası yatan iller listesi: Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah, bir polis, bir öğretmen ve iki de mühendis çıktı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
Cristiano Ronaldo yedek kaldı sinirlerine hakim olamadı! Son dakika haberi: Maç bittikten sonra ortaya çıktı!
Aleyna'yı ölüme böyle sürüklediler
Son dakika haberi: Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası skandal sözlere tepki! 'O aşağılık adama karşı Ali Koç gerekeni yapmalıydı...'
"Demir Adam" ayağa kalktı
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı'ndan Covid-19 güncellemesi: Karantina süresi değişti!
Pedofili oyuncuyu sosyal medya hesabı yakalattı
Olympiakos başkanı Marinakis'e çifte İstanbul cevabı: "Ataların gibi ağıt yak; Gerizekalı"
Son dakika: Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz Milli takım aday kadrosunu açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekim ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi ile sorgulama ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA