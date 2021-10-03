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Giriş Tarihi: 3.10.2021 16:58

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm tarihi belli oldu mu? EDHO 7. sezon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm tarihi belli oldu mu? EDHO 7. sezon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon bölümleri için geri sayım sürüyor. Akıllara kazınan sezon finalinin ardından uzun soluklu yapım EDHO’nun 7. sezonuna ilişkin fragman henüz yayınlanmazken “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm tarihi belli oldu mu?” soruları yanıt aramaya başladı. Sevilen dizinin Ekim ayının ilk ya da ikinci haftası itibarı ile ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon bölümleri için geri sayım başladı. Aksiyon ve heyecanın ilk bölümlerinden itibaren zirvelerde yaşandığı yapımın sıkı takipçileri ise "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm tarihi belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda 7. Sezonuyla ekranlara geri dönecek dizide yine izleyenleri şaşkına çevirecek gelişmeler yaşanacak. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

EDHO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

EDHO'nun yeni sezon tarihi henüz belli olmadı.

Sevilen dizinin Ekim ayının ilk ya da ikinci haftası itibarı ile ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi ve fragmanı belli olduğunda haberimizden ulaşabilirsiniz.

ATV YAYIN AKIŞI SALI (28 EYLÜL 2021)

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Baba Parası TV'de ilk - Yerli Sinema

22: 15 Ocean's 8 - Yabancı Sinema

00: 25 Kardeşlerim 21.Bölüm

03: 40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05: 55 Akıncı

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm tarihi belli oldu mu? EDHO 7. sezon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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