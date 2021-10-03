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Giriş Tarihi: 3.10.2021 15:14

İçimizden Biri bu akşam yok mu, neden yok? İçimizden Biri yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

İçimizden Biri bu akşam yok mu, neden yok? İçimizden Biri yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Pazar günleri televizyon ekranlarına gelen İçimizden Biri isimli dizi yayın gününü değiştirdi. Başrollerinde Özge Yağız ve Bora Akkaş’ın yer aldığı yapımda komedi tüm hızıyla devam ediyor. Ayrı dünyaların insanı iki aşığın evlilik yolunda yaşadığı komedi yüklü olayları konu alan yapımla ilgili olarak “İçimizden Biri yeni bölüm bu akşam yok mu, neden yok, ne zaman yayınlanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte İçimizden Biri dizisi yeni yayın günü ve tüm detaylar...

İçimizden Biri dizisinin sıkı takipçileri bugün Show Tv yayın akışında yer almayan yapımla ilgili yeni gelişmeyi araştırmaya başladı. Dizinin yayın gününün değiştiği fragmanla duyurulurken normalde Pazar günü yayınlanan yapım Show Tv kararıyla hafta içine çekildi. Bu noktada "İçimizden Biri yeni bölüm bu akşam yok mu, neden yok, ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Show Tv'nin yeni dizilerinden olan İçimizden Biri yayın günü ve tüm detaylar...

İçimizden Biri 2. Bölüm fragmanı izle: İçimizden Biri yeni bölüm ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

İÇİMİZDEN BİRİ NEDEN YOK?

Başrollerini Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın başrolünü paylaştığı ve oyuncu kadrosunda; Deniz Cengiz ,Burak Satıbol, Ceren Karakoç Yalazoğlu,Korhan Herduran, Faruk Akgören, Asuman Dabak, Derya Alabora, İrem Tuncer ve Benian Dönmez gibi başarılı isimlerin yer aldığı İçimizden Biri dizisi gün değiştirdi.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İçimizden Biri dizisi artık pazar değil salı günü ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümü 5 Ekim Salı günü yayınlanacak.

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