İçimizden Biri bu akşam yok mu, neden yok? İçimizden Biri yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

İçimizden Biri dizisinin sıkı takipçileri bugün Show Tv yayın akışında yer almayan yapımla ilgili yeni gelişmeyi araştırmaya başladı. Dizinin yayın gününün değiştiği fragmanla duyurulurken normalde Pazar günü yayınlanan yapım Show Tv kararıyla hafta içine çekildi. Bu noktada "İçimizden Biri yeni bölüm bu akşam yok mu, neden yok, ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Show Tv'nin yeni dizilerinden olan İçimizden Biri yayın günü ve tüm detaylar...