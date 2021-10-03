Masterchef Şükrü kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2021 Masterchef Şükrü Özsarı elendi mi?

MASTERCHEF ŞÜKRÜ KİMDİR?

Masterchef 2021 yarışmacısı Şükrü Özsarı, 15 Ocak 1993 yılında doğdu. 28 yaşındaki Şükrü Özsarı, İzmir'de yaşamını sürdürdü. Bir erkek kardeşi ve bir de ablası olan Masterchef Şükrü, ablasının yarışmanın sıkı takipçisi olduğunu ve onun yönlendirmesiyle yarışmada yer aldığını belirtmişti. Yemek yapmayı sevdiğini dile getiren Şükrü, bu sektörde yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve mesleğin zorluklarına rağmen hiç pişmanlık yaşamadığını dile getirmektedir.