Masterchef Şükrü kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2021 Masterchef Şükrü Özsarı elendi mi?

Masterchef'e bu hafta veda eden isim Şükrü Özsarı oldu. Tavırları ve mutfaktaki becerisi ile dikkatleri üzerine toplayan Masterchef Şükrü, eleme turunda Mustafa ile yarıştı ve en kötü yemeği yaparak programa veda etti. Bu doğrultuda, Masterchef Şükrü kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtları merak konusu oldu. Masterchef 2021 yarışmacısı Şükrü Özsarı, 15 Ocak 1993 yılında doğdu. 28 yaşındaki Şükrü Özsarı, İzmir'de yaşamını sürdürdü. İşte, Masterchef'e veda eden Şükrü Özsarı'nın hayatı hakkında diğer bilgiler
Masterchef 2021 yarışmacısı Şükrü Özsarı, 15 Ocak 1993 yılında doğdu. 28 yaşındaki Şükrü Özsarı, İzmir'de yaşamını sürdürdü. Bir erkek kardeşi ve bir de ablası olan Masterchef Şükrü, ablasının yarışmanın sıkı takipçisi olduğunu ve onun yönlendirmesiyle yarışmada yer aldığını belirtmişti. Yemek yapmayı sevdiğini dile getiren Şükrü, bu sektörde yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve mesleğin zorluklarına rağmen hiç pişmanlık yaşamadığını dile getirmektedir.