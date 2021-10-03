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Giriş Tarihi: 3.10.2021 07:17

Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Ekim Cumartesi Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Ekim Cumartesi Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim?

Her gün bir önceki günün sıralamasının açıklandığı reyting sonuçları, medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. 2 Ekim 2021 Cumartesi günü televizyon ekranlarına gelen dizi, film ve yarışma programları arasında birinci ve sıralama belli olacak. Gönül Dağı, Kardeşlerim gibi diziler ekranlarda yer alırken aynı zamanda O Ses Türkiye yeni sezon da Cumartesi günü başladı. Peki; reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Ekim Cumartesi Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim? İşte sıralama!

Reyting sonuçları sıralaması için araştırmalar sabah saatleri itibarıyla başladı. Her gün bir önceki günün sıralaması açıklanırken sıralama ölçümleri ise TOTAL, AB ve 20+ABC1 olarak yapılıyor. Yeni sezon hayatına yeni başlayan O Ses Türkiye 2 Ekim Cumartesi günü izleyicisi ile buluşurken pek çok kanalda dizi ve filmler de yer aldı. Peki; reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Ekim Cumartesi Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim? İşte sonuçlar!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 EKİM 2021 CUMARTESİ

2 Ekim 2021 Cumartesi reyting sonuçları sıralaması henüz açıklanmadı. Dünün reyting sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

1 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - ARKA SOKAKLAR

2 - AŞK MANTIK İNTİKAM

3 - ARKA SOKAKLAR (ÖZET)

4 - ESRA EROL'DA

5 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - KIRMIZI ODA

2 - YALANCI

3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

4 - AŞK MANTIK İNTİKAM

5 - KİM MİLYONER OLMAK İSTER

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Ekim Cumartesi Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim?
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