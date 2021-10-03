Reyting sonuçları sıralaması için araştırmalar sabah saatleri itibarıyla başladı. Her gün bir önceki günün sıralaması açıklanırken sıralama ölçümleri ise TOTAL, AB ve 20+ABC1 olarak yapılıyor. Yeni sezon hayatına yeni başlayan O Ses Türkiye 2 Ekim Cumartesi günü izleyicisi ile buluşurken pek çok kanalda dizi ve filmler de yer aldı. Peki; reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Ekim Cumartesi Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim? İşte sonuçlar!
2 Ekim 2021 Cumartesi reyting sonuçları sıralaması henüz açıklanmadı. Dünün reyting sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - ARKA SOKAKLAR
2 - AŞK MANTIK İNTİKAM
3 - ARKA SOKAKLAR (ÖZET)
4 - ESRA EROL'DA
5 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 - KIRMIZI ODA
2 - YALANCI
3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
4 - AŞK MANTIK İNTİKAM
5 - KİM MİLYONER OLMAK İSTER