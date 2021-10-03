Reyting sonuçları sıralaması için araştırmalar sabah saatleri itibarıyla başladı. Her gün bir önceki günün sıralaması açıklanırken sıralama ölçümleri ise TOTAL, AB ve 20+ABC1 olarak yapılıyor. Yeni sezon hayatına yeni başlayan O Ses Türkiye 2 Ekim Cumartesi günü izleyicisi ile buluşurken pek çok kanalda dizi ve filmler de yer aldı. Peki; reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Ekim Cumartesi Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim? İşte sonuçlar!