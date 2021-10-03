Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig Çaykur Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle | Rize GS maçı canlı izle
Giriş Tarihi: 3.10.2021 20:12 Son Güncelleme: 3.10.2021 20:12

Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig Çaykur Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle | Rize GS maçı canlı izle

Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig Çaykur Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle | Rize GS maçı canlı izle

Süper Lig’in 8. Haftası Çaykur RizesporGalatasaray mücadelesiyle noktalanıyor. Son 5 haftasında 1 galibiyete imza atan sarı-kırmızılı ekip, Karadeniz deplasmanından 3 puanı hanesine yazdırarak dönmeyi hedefliyor. Bu bilgilerle müsabakayı televizyon ekranlarından takip edecek olan futbolseverler yoğun şekilde Çaykur Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ile ilgili bilgilere erişmek isteyerek “Rizespor Galatasaray maçı canlı izle?” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. “Rizespor Galatasaray maçı canlı izle” bilgileri ve son dakika ilk 11 detayları.

2021-2022 Süper Lig sezonu 8. Hafta kapanış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. 11 puanla ligin 11. Sırasında yer alan Fatih Terim'in öğrencileri, mutlak galibiyet parıolasıyla yeşil sahaya çıkıyor. Müsabakayı izlemek isteyen sporseverler ise Çaykur Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ile ilgili olarak bilgi edinmek isteyerek "Rizespor Galatasaray maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE!

Süper Lig Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, saat ve ilk 11 bilgileri şöyle;

  • Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında ilk düdük 3 Ekim 2021 Pazar günü saar 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

RİZESPOR GALATASARAY İLK 11'LER

Rizespor XI: Gökhan, Tyler Boyd, Holmen, Selim, Cemali, Djokovic, Dabo, Aminu Umar, Boldrin, Sabo, Pohjanpalo

Galatasaray XI: Fatih, Kerem, Assunçao, Ömer, Morutan, Luyindama, Barış, Emre, Halil, Diagne



Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi maç saatinden itibaren izleyebilirsiniz…

https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/crizespor-galatasaray-v5?autoplay=True



ÇAYKUR RİZESPOR İLE GALATASARAY 41. RANDEVUDA

Galatasaray, yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor ile ligde 41. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 26-7 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 11 puan aldı ve haftaya 10. sırada girdi. Yeşil-mavililerin ise galibiyeti bulunmazken, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle aldığı 1 puanla ligde son sırada bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya deplasmanında aldığı beraberlikle gruptaki liderliğini sürdüren Galatasaray, ligde de Göztepe galibiyetinden sonra Rize deplasmanından da 3 puanla dönerek, milli takım arasına moralli girmek istiyor.



41. RANDEVU

Rizespor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 40 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 26 defa sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 92 golüne, Rize ekibi 41 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-0'lık skorla kazanırken, Rize de İstanbul'da sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah, bir polis, bir öğretmen, iki de mühendis çıktı
Son dakika haberler | Sağlık Bakanlığı'ndan Covid-19 güncellemesi: Karantina süresi değişti!
Yargıtay'dan emsal 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
Cristiano Ronaldo yedek kaldı sinirlerine hakim olamadı! Son dakika haberi: Maç bittikten sonra ortaya çıktı!
Olympiakos başkanı Marinakis'e çifte İstanbul cevabı: "Ataların gibi ağıt yak; Gerizekalı"
Aleyna'yı ölüme böyle sürüklediler
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? 2021-2022 Bu ay okullar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması
Son dakika: Beşiktaş-Sivasspor maçı sonrası olay sözler! "Aptal aptal konuşunca..." Sergen Yalçın, Yaşar Kemal Uğurlu, Josef, Güven Yalçın
Altın fiyatları için rüzgar tersine dönebilir! İslam Memiş açıkladı: Altın için bu 3 gelişmeye dikkat!
Son dakika haberi: Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası skandal sözlere tepki! 'O aşağılık adama karşı Ali Koç gerekeni yapmalıydı...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig Çaykur Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle | Rize GS maçı canlı izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA