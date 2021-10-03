Bugün akşam hangi maçlar var, saat kaçta? İşte 3 Ekim Süper Lig 8. Hafta fikstürü

Süper Lig 8. Haftada da heyecan tüm hızıyla devam ederken 3 Ekim bugün binlerce futbolsever sabah saatlerinden itibaren "Bugün akşam hangi maçlar var?" sorularına yanıt aramaya başladı. Süper Lig'in geride kalan 7. haftasında takımlar şok puan kayıplarıyla sarsılmış ve puan durumunda Trabonspor lider konumuna gelmişti. Peki, bugün akşam hangi maçlar var? İşte fikstür ve tüm detaylar...
3 EKİM PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR?
Saat 13:30 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR
Saat 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ALTAY
Saat 16:00 FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
Saat 19:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.