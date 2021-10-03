Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bugün akşam hangi maçlar var, saat kaçta? İşte 3 Ekim Süper Lig 8. Hafta fikstürü
Giriş Tarihi: 3.10.2021 11:02 Son Güncelleme: 3.10.2021 11:03

Bugün akşam hangi maçlar var, saat kaçta? İşte 3 Ekim Süper Lig 8. Hafta fikstürü

Bugün akşam hangi maçlar var, saat kaçta? İşte 3 Ekim Süper Lig 8. Hafta fikstürü

Pazar gününün gelmesiyle beraber Süper Lig 8. Haftada gerçekleşecek karşılaşmalar “Bugün akşam hangi maçlar var?” soruları ile araştırma konusu haline geliyor. Futbolseverler heyecan dolu mücadelelerin skor takibini yapmak üzere Süper Lig maçlarının saatini ve tarihini yakından takip ediyor. Peki, 3 Ekim bugün akşam hangi maçlar var? İşte Süper Lig 8. Hafta fikstürü ve tüm detaylar...

Süper Lig 8. Haftada da heyecan tüm hızıyla devam ederken 3 Ekim bugün binlerce futbolsever sabah saatlerinden itibaren "Bugün akşam hangi maçlar var?" sorularına yanıt aramaya başladı. Süper Lig'in geride kalan 7. haftasında takımlar şok puan kayıplarıyla sarsılmış ve puan durumunda Trabonspor lider konumuna gelmişti. Peki, bugün akşam hangi maçlar var? İşte fikstür ve tüm detaylar...

3 EKİM PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR?

Saat 13:30 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR
Saat 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ALTAY
Saat 16:00 FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
Saat 19:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

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Bugün akşam hangi maçlar var, saat kaçta? İşte 3 Ekim Süper Lig 8. Hafta fikstürü
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