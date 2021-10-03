Teşkilat, yeni sezonu ile ekranlara geri dönüş yaptı. TRT 1'de yayınlanan dizinin başrol oyuncularından Mesut Akusta ise henüz gözükmedi. Teşkilat Mete Başkan neden yok, diziden çıktı mı sorusu da dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere, Ağustos ayında Mete Başkan'ı canlandıran oyuncu Mesut Akusta, çok ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştı.

TEŞKİLAT METE BAŞKAN'A NE OLDU, MESUT AKUSTA DİZİDEN ÇIKTI MI?

Dizinin yeni bölümleri ile beraber Teşkilat Mete'ye ne oldu, diziden ayrıldı mı gibi sorular araştırılıyor. Peki, Mesut Akusta diziden çıktı mı, geri dönecek mi?

İşte, Teşkilat'ın Mete Başkan'ı hakkında bilgiler ve ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın son sağlık durumu