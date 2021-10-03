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Giriş Tarihi: 3.10.2021 19:48 Son Güncelleme: 3.10.2021 19:48

Teşkilat Mete Başkan'a ne oldu, diziden çıktı mı? Teşkilat Mete Başkan Mesut Akusta neden yok ve diziden ayrıldı mı?

Teşkilat Mete Başkan’a ne oldu, diziden çıktı mı? Teşkilat Mete Başkan Mesut Akusta neden yok ve diziden ayrıldı mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, yeni bölümleri ile pazar akşamları ekranlara geliyor. Dizinin yeni sezonunda, Mesut Akusta'nın canlandırdığı Mete Başkan karakteri henüz gözükmedi. Bu noktada, Mete Başkan'a ne oldu, diziden çıktı mı sorularının yanıtları merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi, Mete Başkan'ı canlandıran Mesut Akusta, geçtiğimiz aylarda ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştı. Peki, Teşkilat Mete Başkan neden yok, diziden ayrıldı mı? Mesut Akusta'ya ne oldu, sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar

Teşkilat, yeni sezonu ile ekranlara geri dönüş yaptı. TRT 1'de yayınlanan dizinin başrol oyuncularından Mesut Akusta ise henüz gözükmedi. Teşkilat Mete Başkan neden yok, diziden çıktı mı sorusu da dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere, Ağustos ayında Mete Başkan'ı canlandıran oyuncu Mesut Akusta, çok ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştı.

TEŞKİLAT METE BAŞKAN'A NE OLDU, MESUT AKUSTA DİZİDEN ÇIKTI MI?

Dizinin yeni bölümleri ile beraber Teşkilat Mete'ye ne oldu, diziden ayrıldı mı gibi sorular araştırılıyor. Peki, Mesut Akusta diziden çıktı mı, geri dönecek mi?

İşte, Teşkilat'ın Mete Başkan'ı hakkında bilgiler ve ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın son sağlık durumu

TEŞKİLAT METE BAŞKAN (MESUT AKUSTA) DİZİDEN ÇIKTI MI?

Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Mesut Akusta, ağustos ayında beyin kanaması geçirdi.

Sağlığına kavuştuktan sonra evinde dinlenmeye çekilen Akusta, diziye ilerleyen bölümlerde dahil olacak.

MESUT AKUSTA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Mesut Akusta, üç saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu.

Usta oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hastanedeki fotoğrafını paylaştı. "Arayan soran herkese teşekkürler" dedi. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor.

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Teşkilat Mete Başkan'a ne oldu, diziden çıktı mı? Teşkilat Mete Başkan Mesut Akusta neden yok ve diziden ayrıldı mı?
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