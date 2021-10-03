Teşkilat, yeni sezonu ile ekranlara geri dönüş yaptı. TRT 1'de yayınlanan dizinin başrol oyuncularından Mesut Akusta ise henüz gözükmedi. Teşkilat Mete Başkan neden yok, diziden çıktı mı sorusu da dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere, Ağustos ayında Mete Başkan'ı canlandıran oyuncu Mesut Akusta, çok ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştı.
Dizinin yeni bölümleri ile beraber Teşkilat Mete'ye ne oldu, diziden ayrıldı mı gibi sorular araştırılıyor. Peki, Mesut Akusta diziden çıktı mı, geri dönecek mi?
İşte, Teşkilat'ın Mete Başkan'ı hakkında bilgiler ve ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın son sağlık durumu
Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Mesut Akusta, ağustos ayında beyin kanaması geçirdi.
Sağlığına kavuştuktan sonra evinde dinlenmeye çekilen Akusta, diziye ilerleyen bölümlerde dahil olacak.
57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Mesut Akusta, üç saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu.
Usta oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hastanedeki fotoğrafını paylaştı. "Arayan soran herkese teşekkürler" dedi. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor.