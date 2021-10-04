AFAD personel alımı: 2021 AFAD personel alımı başvuruları ne zaman ve şartları neler?

AFAD en az lise mezunu 1749 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olup yayınlanan ilana göre; avukat, teknisyen, mühendis gibi kadrolara alım yapılacak. Peki; 2021 AFAD personel alımı başvuruları ne zaman ve şartları neler? İşte AFAD personel alımı başvuru bilgileri.
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, gereklidir. Genel Olarak;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
10 Eylül 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı onayı ile ihdas edilen ve onaylanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) 1749 personel alımına ilişkin kadrolar ve kadrolara ilişkin sayılar belli oldu. İşte AFAD boş kadrolar;
183 Destek Personeli,
61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
3 Avukat,
7 Diğer Sağlık Personeli,
7 Teknisyen,
5 Veteriner Hekim,
61 Sosyal Çalışmacı,
146 Mühendis,
175 Büro Personeli,
1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni,