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Giriş Tarihi: 4.10.2021 10:47

Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak? 2021 Kasım celbi e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı!

Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak? 2021 Kasım celbi e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı!

Binlerce yükümlü Kasım celbi askerlik yerleri açıklaması için gözünü MSB’ye çevirdi. "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?” soruları bu noktada yanıt aramaya devam ederken öte yandan silahaltına alınacak olan yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmetine ilişkin tercih, sınıflandırma ve sevk tarihleri geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Buna göre; Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Kasım ayı askerlik yerleri son dakika gelişmeleriyle takip ediliyor. Vatani görevini yerine getirecek olan binlerce yükümlü bu kapsamda "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?" sorularını gündeme taşıdı. Bilindiği üzere celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Peki, 2021 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

1) Şubat ayı celp dönemi – Son başvuru tarihi: 30 Kasım
2) Mayıs ayı celp dönemi – Son başvuru tarihi: 28 Şubat
3) Ağustos ayı celp dönemi – Son başvuru tarihi: 31 Mayıs
4) Kasım ayı celp dönemi – Son başvuru tarihi: 31 Ağustos

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Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak? 2021 Kasım celbi e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı!
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