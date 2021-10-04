Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak? 2021 Kasım celbi e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı!

Kasım ayı askerlik yerleri son dakika gelişmeleriyle takip ediliyor. Vatani görevini yerine getirecek olan binlerce yükümlü bu kapsamda "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?" sorularını gündeme taşıdı. Bilindiği üzere celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Peki, 2021 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...