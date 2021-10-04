Erling Haaland resmen duyurdu! Türkiye maçında oynayacak mı?

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılma mücadelesi veren A Milli Takımımız, grubu ilk 2'de bitirmek için çok kritik bir maça çıkacak. Grupta ikinci durumda bulunan Norveç'i sahasında konuk edeck olan ay-yıldızlılara, iyi haber geldi.
Aday kadroya davet edilmemesine rağmen oyuncunun sakatlığının durumuna göre son karar verilecekti. Norveçli yıldız, Twitter hesabından takıma katılamayacağını açıkladı.
Haaland, Twitter hesabından, "Norveç Milli Takımı'nın maçlarında oynayamayacağım için üzgünüm" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Türkiye ile Norveç, 8 Ekim Cuma günü Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Norveç grupta 13 puanla ikinci, A Milli Takımımız ise 11 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Öte yandan Norveç'te Sörloth da kadroda yer almıyor.