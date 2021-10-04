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Giriş Tarihi: 4.10.2021 13:10 Son Güncelleme: 4.10.2021 14:26

Erling Haaland resmen duyurdu! Türkiye maçında oynayacak mı?

Erling Haaland resmen duyurdu! Türkiye maçında oynayacak mı?

Norveç'in yıldız golcüsü Erling Haaland, Türkiye ve Karadağ maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı. Haaland, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 2 maçı da kaçıracağını ifade etti. Norveç'in geçtiğimiz günlerde duyurulan kadrosunda yer almayan 21 yaşındaki oyuncunun sakatlığını atlatması durumunda milli takıma katılacağı belirtilmişti. Ancak Haaland, 2 müsabadaka da forma giyemeyeceğini resmen duyurdu.

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılma mücadelesi veren A Milli Takımımız, grubu ilk 2'de bitirmek için çok kritik bir maça çıkacak. Grupta ikinci durumda bulunan Norveç'i sahasında konuk edeck olan ay-yıldızlılara, iyi haber geldi.

Sakatlığı sebebiyle Norveç'in Türkiye ve Karadağ ile oynayacağı mücadelelerin kadrosuna dahil edilmeyen Haaland'ın son durumu belli oldu.

Aday kadroya davet edilmemesine rağmen oyuncunun sakatlığının durumuna göre son karar verilecekti. Norveçli yıldız, Twitter hesabından takıma katılamayacağını açıkladı.

Haaland, Twitter hesabından, "Norveç Milli Takımı'nın maçlarında oynayamayacağım için üzgünüm" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Türkiye ile Norveç, 8 Ekim Cuma günü Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Norveç grupta 13 puanla ikinci, A Milli Takımımız ise 11 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Öte yandan Norveç'te Sörloth da kadroda yer almıyor.

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Erling Haaland resmen duyurdu! Türkiye maçında oynayacak mı?
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