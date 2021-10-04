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Giriş Tarihi: 4.10.2021 10:51

Hayvanları Koruma Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı? 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü ile ilgili sözler ve mesajlar

Hayvanları Koruma Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı? 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü ile ilgili sözler ve mesajlar

Tüm Dünyada kutlanan Hayvanları Koruma Günü anlam ve önemiyle merak ediliyor. İlk olarak 1931 yılında Floransa’da kabul gören koruma günü hayvanların haklarını korumamız gerektiğinin farkına vardırıyor. Hayvanları Koruma Günü'nde sosyal medyada veya WhatsApp gruplarında sevimli dostlarımız hayvanlar için mesajlar paylaşılıyor. Peki Hayvanları Koruma Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı? 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü ile ilgili sözler ve kutlama mesajları…

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun! Tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle yaşarken hayvanları koruma günü kutlama mesajları binlerce kişi tarafından paylaşılıyor. Bu önemli günde hayvanlara sevginin, hayvanlara iyi davranmanın önemini anlatmamız gerekiyor. Peki Hayvanları Koruma Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı? 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü ile ilgili sözler ve mesajları!

DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ MESAJLARI

Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz. Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun Korumak yetmiyor, sevin. Hayvanları Koruma ve Sevme Günü kutlu olsun. Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak yada kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Yerdekilere merhamet etmeyene, göktekiler merhamet etmez " Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin

4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER

Yerdekilere merhamet etmeyene, göktekiler merhamet etmez Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun

Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin

Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz. Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun

Korumak yetmiyor, sevin. Hayvanları Koruma ve Sevme Günü kutlu olsun.

Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ NEDİR, İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Hayvan dostları ilk kez İngiltere'de 1822 yılında; hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını, daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla Hayvanları Koruma Birliği'ni kurdular. Ülkemizde Hayvanları Koruma Derneği 1908 yılında kuruldu. Aynı amaçla dernekler birleşerek Hollanda'nın başkenti Lahey'de Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nu oluşturdular.

1931 yılında Floransa'da toplanan bu kuruluş dünya üzerinde yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkat çekmek üzere 4 Ekim'i Hayvanları Koruma Günü ilan etti. Bu günün amacı; evrende insanlardan başka canlılar olduğunu anlamak, onların yaşam alanlarına müdahale etmemek, yaşama hakkına saygı duymaktır. Evde beslenen hayvanlara merhametli davranmak, koruyup kollamak, iyi koşullarda beslenmeleri, duyarlı davranılması konusunda farkındalık yaratmaktır.

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Hayvanları Koruma Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı? 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü ile ilgili sözler ve mesajlar
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