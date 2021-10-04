TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde hafta içinde oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonucunda Mustafa, Şükrü, Ateş, Safanur, Milhan, Araz eleme adayı seçilmişti. Bugün yapılan kritik eleme adayı oyununda yarışan bu isimler arasından birisi MasterChef 2021 hayallerine veda etti. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilerek yarışmaya veda eden isim ile ilgili detayları öğrenmek isteyen izleyiciler ise "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef 2021 son bölümde ekranlara gelen kritik eleme adayı oyununda MasterChef'te elenen yarışmacı ve diğer tüm detaylar şöyle;