Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 3 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Şok eleme, duyanlar inanamadı!
Giriş Tarihi: 4.10.2021 07:55 Son Güncelleme: 4.10.2021 07:56

Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 3 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Şok eleme, duyanlar inanamadı!

Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 3 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Şok eleme, duyanlar inanamadı!

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yarışan mavi ve kırmızı takım üyeleri kritik eleme gecesinde mücadele verdi. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonucunda Mustafa, Şükrü, Ateş, Safanur, Milhan, Araz haftanın eleme potasına giren isimleri olmuştu. Bugün yapılan kritik eleme gecesinde yarışmaya veda etmemek için tezgah başına geçen adaylar zorlu yemekleri hazırlamak için tüm hünerlerini gösterdi. Hazırlanan ürünlerin jüri şefler tarafından tadılması sonrasında haftanın veda eden ismi belli oldu. Bu bilgilerle tüm detayları öğrenmek isteyenler “son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde hafta içinde oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonucunda Mustafa, Şükrü, Ateş, Safanur, Milhan, Araz eleme adayı seçilmişti. Bugün yapılan kritik eleme adayı oyununda yarışan bu isimler arasından birisi MasterChef 2021 hayallerine veda etti. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilerek yarışmaya veda eden isim ile ilgili detayları öğrenmek isteyen izleyiciler ise "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef 2021 son bölümde ekranlara gelen kritik eleme adayı oyununda MasterChef'te elenen yarışmacı ve diğer tüm detaylar şöyle;



3 Ekim 2021 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında hafta içerisinde oynanan kritik dokunulmazlık oyunlarında potaya giren Mustafa, Şükrü, Ateş, Safanur, Milhan, Araz arasında zorlu bir eleme adayı oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen ürünleri en az başarılı yapan isim bugün yarışmaya ve hayallerine veda edecek.



Kritik eleme gecesinde, eleme adayları arasındaki zorlu mücadele ilk aşamayla başladı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen ürünü en başarılı yapmak ve eleme potasından kurtulmak için tezgah başına geçerek mücadele verdi.

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

İlk aşamada ürünleri hazırlamak için verilen sürenin sonuna gelinmesiyle kritik eleme gecesinin Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan ilk tadımları gerçekleşti. Tadım aşaması sonrası değerlendirmelerini yapan jüri şefler Safanur, Araz ve Milhan'ın başarılı olarak eleme potasından kurtulduğunu açıkladı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef 2021 son bölümde ekranlara gelen kritik eleme gecesinde başarılı olmayarak 2. Eleme oyununa kalan Şükrü, Mustafa ve Ateş, Somer Şef'in hazırladığı zorlu ürünü en başarılı yapmak için bir kez daha tezgah başına geçti. Verilen süre içerisinde adayların zorlu dakikalar geçirerek ürünü hazırlaması sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadılarak değerlendirildi. Şeflerin seçtiği ürünü en başarılı hazırlayan isim Ateş oldu ve eleme potasından kurtuldu. Şükrü ve Mustafa arasından ise yarışmaya veda eden isim Şükrü oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Tahsin (K)
  • Hasan
  • Eren
  • Sergen
  • Dilara
  • Mert
  • Azize
  • Pelin

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Burcu (K)
  • Araz
  • Şükrü
  • Emre
  • Mustafa
  • Milhan
  • Safanur
  • Ateş

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz Lille - Marsilya maçına damga vurdu! Kariyerinde bir ilki yaşadı...
Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 3 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Şok eleme, duyanlar inanamadı!
Bu kerpiç evden bir cerrah, bir polis, bir öğretmen, iki de mühendis çıktı
Altın fiyatları için rüzgar tersine dönebilir! İslam Memiş açıkladı: Altın için bu 3 gelişmeye dikkat!
Yargıtay'dan emsal 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi? 2021-2022 Bu ay okullar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması
Cristiano Ronaldo yedek kaldı sinirlerine hakim olamadı! Maç bittikten sonra ortaya çıktı!
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanlığı'ndan Covid-19 güncellemesi: Karantina süresi değişti!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik paylaştı! Eylül ayında 14 proje hayata geçirildi
Son dakika: Galatasaray Rizespor karşısında son saniyede kazandı! Rize'de nefes kesen maç...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 3 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Şok eleme, duyanlar inanamadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA