Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi? 2021-2022 Bu ay okullar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması
Giriş Tarihi: 4.10.2021 07:52 Son Güncelleme: 4.10.2021 07:52

Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi? 2021-2022 Bu ay okullar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması

Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi? 2021-2022 Bu ay okullar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den son dakika açıklaması

Son dakika haberi... Okullar kapanacak mı sorusuyla ilgili açıklamalar gündemdeki yerini koruyor. 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ardından milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, okulların durumu ve yüz yüze eğitim hakkında güncel bilgileri öğrenmeye çalışıyor. Vaka sayılarının artmasının ardından okullar tekrar kapanır mı ve yüz yüze eğitim biter mi gibi sorulara cevap aranmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimle ilgili iddialara son noktayı koydu. Peki, 2021-2022 Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte, son açıklamalar

Son dakika haberleri... Koronavirüs vaka sayısının çoğalması nedeniyle yüz yüze eğitimin durumu gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda yüz yüze eğitimde kararlılık vurgusu yaptı. Bu açıklamaların ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den de yeni bir açıklama geldi.

2021-2022 OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir canlı yayında, velileri ve öğrencilerin merak ettiği "Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Özer, vakaların artması durumunda planlarının hazır olduğunu belirtirken okullar Ekim ayında kapanacak mı konusuna ilişkin şunları söyledi:

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OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTER Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen "Vakalar artsa okullar kapatılır mı?" sorusuna ilişkin şunları söyledi:

Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok.

6 Eylül'den şu ana kadar kapanan sınıf oranları, günlük olarak, kapanan ve açılan sınıfların toplam sınıf sayısına oranı yüzde 1'in altında görünüyor. 25 Eylül tarihinden sonra yüzde oranının negatife düşme oranı artıyor, yani kapanan okullar gittikçe açılmaya başlıyor. Amerika'daki okulların yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları bile oldukça düşük.

"OKULLARI KAPATMAYACAĞIZ"

Vakalar artar, okullar kapanabilir, toplumun buna alışması lazım. Önemli olan açık okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerin çoğu okulda kalabilmek için zorunluluk olmasına rağmen sorumluluk duyarak aşı olmuşlar.

Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız.

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OKULLAR KAPANACAK MI? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni yasama yılı öncesi Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Başkan Erdoğan toplantının ardından açıklama yaptı. Erdoğan, yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı verdi ve şunları söyledi:

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Eğitim en çok yatırım yaptığımız alanlardandır. Uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinin yüz yüze eğtiimin yerini alamadığını gördük. Bu sebeple yüz yüze eğitim konusunda kararlı bir tutum ortaya koyduk. 6 Eylül'de başlayan eğitim faaliyetleri alınan tedbirlere uygun bir şekilde başarıyla devam ediyor. Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından elbette aksaklıklar olmuştur. Bunlarda ilgili kurumlarımız tarafından giderilmiştir. Yüz yüze eğitimin aksamaması için 722 milyonluk ödeneği yerlerine ulaştırdık.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yüz yüze eğitim açıklaması

BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bilim Kurulu Toplantısı sona ererken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşmenin ardından toplantıda ele alınan konular ve salgının seyriyle ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

İşte Bakan Koca'nın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Bilim Kurulumuz bugün okullarda yüz yüze eğitim, salgının seyri ve tedbirlerin uygulanması gündemi ile bir araya geldi. Vaka sayıları içinde okula giden öğrencilerimizin bulunduğu yaş grubunun dağılımı ele alındı. 5-17 yaş arasında bulunan çocuklarımız aktif vakaların yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Bu grubun önemli ölçüde aşı programında olmadığını dikkate aldığımızda çocuklarımızda görülen vakaların beklenen bir durum olduğunu ifade etmek isterim. Buna karşın, bu yaş grubundaki çocuklarımızın hastaneye yatışında ya da yoğun bakıma girişinde belirgin bir artış olmamıştır. Mevcut tabloda okula giden çocuklarımız virüs ile karşılaşsa da hastanede tedavi görmesi gereken bir durum ortaya çıkmamaktadır.

Her kademede okulların açık kalması için her türlü tedbiri alacağımızı ve okulların mutlak yüz yüze eğitime açık kalacağını tekrar ifade etmek isterim. Aktif vakaların yaş ortalamasının düşmesi hastanede tedavi gören sayısını da azaltmakta ve ümit ederim ki kayıplarımızı da azaltacaktır. Hedefimiz hiçbir hasta kalmayıncaya kadar tedbirlere uymak, aşı ile bağışıklık sağlanıncaya kadar aşı programımızı kararlılıkla sürdürmektir.

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Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi? 2021-2022 Bu ay okullar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması
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Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi? 2021-2022 Bu ay okullar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması
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