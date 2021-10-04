Mostafa Mohamed 4 ay sonra sahneye çıktı! Büyük sessizlik bozuldu

Göztepe maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve maçın değişmesinde rol oynayan Diagne dün de 90+1'de oyuna girdi ve Morutan'ın galibiyet golünün asistini yaptı.
MOSTAFA MOHAMED 4 AY SONRA GOLLE TANIŞTI!
Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, 11 Mayıs 2021'deki Denizlispor maçının ardından Süper Lig'de golle tanıştı.
Mostafa Mohamed 4 aylık aranın ardından fileleri sarsmayı başardı.
GOLLERİ ATTI MISIR'A UÇTU!
Mostafa Mohamed, Rize'den İstanbul'a geldikten sonra milli takım kampı için Rize'ye uçtu.