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Giriş Tarihi: 4.10.2021 09:38 Son Güncelleme: 4.10.2021 09:46

Mostafa Mohamed 4 ay sonra sahneye çıktı! Büyük sessizlik bozuldu

Mostafa Mohamed 4 ay sonra sahneye çıktı! Büyük sessizlik bozuldu

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Çaykur Rizespor karşısında gol orucunu bozdu. Mostafa Mohamed, sezon başında Fransa'nın Bordeaux takımıyla anlaşmış fakat Zamalek ile anlaşma zemini sağlanamayınca Galatasaray, oyuncuyu kadrosunda tutmuştu. Mostafa Mohamed 4 ay sonra ilki başardı.

Süper Lig'in 8. haftasında Rize'de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray, heyecan fırtınası şeklinde geçen maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada iki gol birden atan Mostafa Mohamed, maça damga vurdu. Diagne de golde asisti yapan isim oldu.

Göztepe maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve maçın değişmesinde rol oynayan Diagne dün de 90+1'de oyuna girdi ve Morutan'ın galibiyet golünün asistini yaptı.

MOSTAFA MOHAMED 4 AY SONRA GOLLE TANIŞTI!

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, 11 Mayıs 2021'deki Denizlispor maçının ardından Süper Lig'de golle tanıştı.

Mostafa Mohamed 4 aylık aranın ardından fileleri sarsmayı başardı.

GOLLERİ ATTI MISIR'A UÇTU!

Mostafa Mohamed, Rize'den İstanbul'a geldikten sonra milli takım kampı için Rize'ye uçtu.

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Mostafa Mohamed 4 ay sonra sahneye çıktı! Büyük sessizlik bozuldu
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