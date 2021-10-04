Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 4 Ekim 2021 Pazartesi Müge Anlı yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

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MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dayısıyla tartışan yeğen canlı yayında. Dayı ile yeğen arasında ''itiş kakış'' yaşandı mı? Engin Bey muhtardan imza almak istediğini, muhtarın da ben imza atarım dediğini, Yasin Bey'i çağırdığını ama Yasin Bey'in "Ben oraya gelirsem tartışma çıkar gidiyorum" dediğini belirtti. Herhangi bir tartışma yaşanmadığından söz eden Engin Bey, kardeşinin Yasin Bey aniden ayrıldığı için "Acaba sürtüşme mi oldu" diye düşünüp ifade verdiğini, onun da saçma bir harekette bulunduğunu, cinayet işlenecek bir durum olmadığını, Sezgin Bey'in zaten olay yerinde bile olmadığını ifade etti. Cinayetle ilgili ortaya atılan iddialar. Gülşen Hanım, yeğeni ile Hasan Bey'in arasındaki tartışmayı gördüğünü, Engin Bey'in kağıdı alıp kendisinin yırttığını, boş kağıt verip biz gereğini yaparız dediğini söyledi.