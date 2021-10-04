Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 4 Ekim 2021 Pazartesi Müge Anlı yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!
Giriş Tarihi: 4.10.2021 10:04

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 4 Ekim 2021 Pazartesi Müge Anlı yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 4 Ekim 2021 Pazartesi Müge Anlı yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

ATV’nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün de milyonların gündeminde yer alıyor. Kayıpların ve faili meçhul cinayetlerin aydınlandığı program her bölümüyle sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giriyor. Programı internetten canlı takip etmek isteyen milyonlarca kişi “Müge Anlı canlı izle” ekranı için araştırma yapıyor. ATV canlı yayın ekranı haberimizde. 4 Ekim 2021 Pazartesi Müge Anlı yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

Hafta içi her gün saat 10:00'da ATV ekranlarına gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün de televizyon izleyicilerinin araştırmaları arasında yer alıyor. Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı programda pek çok sır perdesi aralanıyor. Son olarak Şen kardeşler ve Özkan çifti cinayetleriyle gündeme damga vuran program, "Müge Anlı canlı izle" ekranı araştırmasıyla ses getiriyor. ATV canlı yayın ekranı ile 4 Ekim 2021 Pazartesi Müge Anlı yeni bölüm tamamı kesintisiz izle! İşte yeni bölüm izleme ekranı.

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

ATV İLE MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (4 EKİM 2021)

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dayısıyla tartışan yeğen canlı yayında. Dayı ile yeğen arasında ''itiş kakış'' yaşandı mı? Engin Bey muhtardan imza almak istediğini, muhtarın da ben imza atarım dediğini, Yasin Bey'i çağırdığını ama Yasin Bey'in "Ben oraya gelirsem tartışma çıkar gidiyorum" dediğini belirtti. Herhangi bir tartışma yaşanmadığından söz eden Engin Bey, kardeşinin Yasin Bey aniden ayrıldığı için "Acaba sürtüşme mi oldu" diye düşünüp ifade verdiğini, onun da saçma bir harekette bulunduğunu, cinayet işlenecek bir durum olmadığını, Sezgin Bey'in zaten olay yerinde bile olmadığını ifade etti. Cinayetle ilgili ortaya atılan iddialar. Gülşen Hanım, yeğeni ile Hasan Bey'in arasındaki tartışmayı gördüğünü, Engin Bey'in kağıdı alıp kendisinin yırttığını, boş kağıt verip biz gereğini yaparız dediğini söyledi.

Çifte cinayetten önce markette kavga iddiası... Market çalışanı bildiklerini gizliyor mu? Kubilay Bey, zeytinden 5'i 5 geçe gibi döndüğünü söyleyince Bekir Bey, kışın 3 gibi havanın karanlık olduğunu, kendisinin de 3 buçuk gibi zeytinlikten dönmek zorunda kaldığını, 5'te zeytinlikten dönülemeyeceğini vurguladı. Begüm Hanım aynı zamanda Kubilay Bey'in önceden "Ben eve uğramadan traktörden sonra hemen yukarı çıktım" dediğini, ama bu röportajda Şenay Hanım ile kahve içtim öyle eve çıktım dediğini aktardı.

ATV CANLI YAYIN

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Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile 4 Ekim 2021 Pazartesi Müge Anlı yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!
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