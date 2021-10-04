Son dakika: Olaylı Lille-Marsilya maçından sonra Fransızlar Burak Yılmaz’a yüklendi! “Sinir bozucu…”

Lille'in Jonathan David'in golleriyle sahadan 2-0 ayrıldığı karşılaşmaya milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder damga vurdu.
Kariyerinde ilk kez kırmızı kartı bu mücadelede gören Cengiz Ünder, o anlarda oldukça gergin bir görünümüne sahipti.
Cengiz Ünder'i sakinleştirmeye gelen isimlerden ilki ise bir diğer milli oyuncumuz Burak Yılmaz olmuştu.
Maç içerisinde Burak Yılmaz, takımına penaltı kazandırdı ancak maçın hakemi kararını değiştirerek pozisyonun aldatmaya yönelik olduğunu değerlendirdi.
Öte yandan birçok gol pozisyonuna giren Burak, sahanın en etkin isimlerinden birisiydi.
Kendini aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı-kart gören Burak Yılmaz, 88'inci dakikada yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.
Bu galibiyetle ligde 14 puana ulaşan Lille, 8'inci sıraya yerleşti. Marsilya ise 5'inci sırada kaldı.
FRANSIZ BASINI BURAK YILMAZ'A YÜKLENDİ
Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Foot Mercato isimli Fransız haber sitesi, Burak Yılmaz'ın performansını "Sinir bozucu" olarak nitelendirdi.
Yıldız golcünün oyun içerisinde oldukça etkin bir role sahip olduğunu belirten Foot Mercato, son vuruşlarda başarılı olmadığını vurguladı.
Burak Yılmaz'ın çok koştuğunu belirten haber sitesi, bu koşuları doğru enerjiyle yayamadığını da ekledi.
Fransa'nın önde gelen basın kuruluşlarından RMC Sports ise Burak Yılmaz'ın geçen sezonun performansından uzak olduğunu yazdı.
RMC Sports editörleri, milli golcümüzün golleri kıl payı kaçırdığını belirtirken Marsilya savunmasını geçmekte zorlandığını söyledi.
Bu sezon Ligue 1'de 8 maça çıkan Burak, 3 gol ve 2 asistle oynadı.