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Giriş Tarihi: 4.10.2021 20:21 Son Güncelleme: 4.10.2021 20:26

Son dakika: Olaylı Lille-Marsilya maçından sonra Fransızlar Burak Yılmaz’a yüklendi! “Sinir bozucu…”

Son dakika: Olaylı Lille-Marsilya maçından sonra Fransızlar Burak Yılmaz’a yüklendi! “Sinir bozucu…”

Son dakika haberi… Fransa Ligue 1’in 9. haftasında Fransa’nın en büyükleri arasında yer alan Lille ve Marsilya karşı karşıya geldi. Jonathan David’in 2 golüyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Lille, puanını 14’e çıkardı. Marsilya ise Galatasaray ile oynanan Avrupa Ligi maçından sonra bir kez daha puan kaybetti. Milli futbolcularımızın yoğunlukta olduğu karşılaşmaya Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder damga vurmuştu. Maçtan sonra golcü oyuncumuz Burak Yılmaz, Fransız basının birinci gündem maddesi oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi… Fransa Ligue 1'de birbirinden heyecanlı ve aksiyonlu maçlar devam ediyor. Son haftalarda oynanan birçok karşılaşma, saha içerisinde çıkan olaylarla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz Pazar günü oynanan Lille-Marsilya maçı da oldukça heyecanlı geçti.

Lille'in Jonathan David'in golleriyle sahadan 2-0 ayrıldığı karşılaşmaya milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder damga vurdu.

Kariyerinde ilk kez kırmızı kartı bu mücadelede gören Cengiz Ünder, o anlarda oldukça gergin bir görünümüne sahipti.

Cengiz Ünder'i sakinleştirmeye gelen isimlerden ilki ise bir diğer milli oyuncumuz Burak Yılmaz olmuştu.

Maç içerisinde Burak Yılmaz, takımına penaltı kazandırdı ancak maçın hakemi kararını değiştirerek pozisyonun aldatmaya yönelik olduğunu değerlendirdi.

Öte yandan birçok gol pozisyonuna giren Burak, sahanın en etkin isimlerinden birisiydi.

Kendini aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı-kart gören Burak Yılmaz, 88'inci dakikada yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

Bu galibiyetle ligde 14 puana ulaşan Lille, 8'inci sıraya yerleşti. Marsilya ise 5'inci sırada kaldı.

FRANSIZ BASINI BURAK YILMAZ'A YÜKLENDİ

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Foot Mercato isimli Fransız haber sitesi, Burak Yılmaz'ın performansını "Sinir bozucu" olarak nitelendirdi.

Yıldız golcünün oyun içerisinde oldukça etkin bir role sahip olduğunu belirten Foot Mercato, son vuruşlarda başarılı olmadığını vurguladı.

Burak Yılmaz'ın çok koştuğunu belirten haber sitesi, bu koşuları doğru enerjiyle yayamadığını da ekledi.

Fransa'nın önde gelen basın kuruluşlarından RMC Sports ise Burak Yılmaz'ın geçen sezonun performansından uzak olduğunu yazdı.

RMC Sports editörleri, milli golcümüzün golleri kıl payı kaçırdığını belirtirken Marsilya savunmasını geçmekte zorlandığını söyledi.

Bu sezon Ligue 1'de 8 maça çıkan Burak, 3 gol ve 2 asistle oynadı.

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Son dakika: Olaylı Lille-Marsilya maçından sonra Fransızlar Burak Yılmaz’a yüklendi! “Sinir bozucu…”
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