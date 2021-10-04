Telegram nedir, nasıl kullanılır? Telegram nasıl ve nereden indirilir, ücretli mi?

Mesajlaşma uygulaması telegramla ilgili araştırmalar hız kazandı. Whatsapp'ta akşam saatlerinde başlayan sorunun ardından kullanıcılar alternatif mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Bu mesajlaşma uygulamaları arasında en dikkat çekeni ise telegram oldu. 14 Ağustos 2013 yılında piyasaya sunulan Telegram, mobil ve masaüstü olmak üzere iki sürümü bulunuyor. Telegram grupları aracılığıyla birden çok kişinin olduğu görüşmeler yapılabileceği gibi, tekli görüşmeler de güvenli ve ücretsiz olarak gerçekleştirilebiliyor.
Telegram nedir, nasıl kullanılır, ücretli mi gibi sorular kullanıcıların gündeminde yer alıyor. İşte Telegram ile ilgili detaylar;
TELEGRAM NASIL İNDİRİLİR?
Haberleşme uygulaması olan Telegram, iOS cihazlara APP Store; Android cihazlara Google Play üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilir.
TELEGRAM MASAÜSTÜ UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?
Nikolai ve Pavel Durov tarafından geliştirilen bulut bazlı anlık şifreli mesajlaşma hizmeti artık masaüstü bilgisayarlarda da kullanılabilecek. Whatsapp'a rakip olarak 3 sene önce yayımlanan uygulama, Facebook'un Whatsapp'ı satın almasının ardından kimi internet kullanıcılarının tepkilerini yöneltmek amacıyla tercih edilerek ilk popülerliğini kazanmıştı.
Güvenlik anlamında şifreleme sisteminin kalitesiyle bilinen Telegram uygulaması Windows işletim sistemine sahip telefonlardaki güncellemenin ardından kişisel masaüstü bilgisayarlarda da web üzerinden kullanılabilecek. Uygulamayı Windows Store'dan indirmek mümkün.
TELEGRAM NE KADAR GÜVENLİ?
Telegram uygulaması, WhatsApp ve Line gibi kitlesel pazar mesajlaşma uygulamalarından daha güvenlidir. Güvenliği zayıf bağlantılarda yüksek hızlı teslimat ve güvenilirlikle uyumlu hale getirmek için zamana göre test edilmiş algoritmalar üzerine inşa edilen MTProto protokolüne (açıklamaya ve gelişmiş SSS'ye bakın) dayanıyor. Protokolümüzün ve istemcilerimizin güvenliğini artırmak için sürekli olarak toplulukla çalışıyor.
TELEGRAM NEDİR VE SAHİBİ KİM?
Whatsapp'a rakip olarak kurulan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Son dönemde Whatsapp'ın en büyük rakibi olarak ortaya çıkan ve şimdiden milyonlarca kullanıcı sayısına ulaşan Telegram, büyümesini her geçen gün sürdürerek, daha çok insana ulaşıyor. Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Ağustos 2013'te kurulan Telegram ücretsiz olarak hem mobil hem de masaüstü sistemleri ile kullanıcılarına hizmet veriyor.