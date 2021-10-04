Telegram nedir, nasıl kullanılır? Telegram nasıl ve nereden indirilir, ücretli mi?

Mesajlaşma uygulaması telegramla ilgili araştırmalar hız kazandı. Whatsapp'ta akşam saatlerinde başlayan sorunun ardından kullanıcılar alternatif mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Bu mesajlaşma uygulamaları arasında en dikkat çekeni ise telegram oldu. 14 Ağustos 2013 yılında piyasaya sunulan Telegram, mobil ve masaüstü olmak üzere iki sürümü bulunuyor. Telegram grupları aracılığıyla birden çok kişinin olduğu görüşmeler yapılabileceği gibi, tekli görüşmeler de güvenli ve ücretsiz olarak gerçekleştirilebiliyor.

TELEGRAM NEDİR, NEREDEN İNDİRİLİR VE ÜCRETLİ Mİ?

Telegram nedir, nasıl kullanılır, ücretli mi gibi sorular kullanıcıların gündeminde yer alıyor. İşte Telegram ile ilgili detaylar;