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Giriş Tarihi: 4.10.2021 10:48 Son Güncelleme: 4.10.2021 10:51

Enflasyon oranı açıklaması geldi! Eylül ayı Enflasyon oranı (TÜİK) kaç ve ne oldu?

Enflasyon oranı açıklaması geldi! Eylül ayı Enflasyon oranı TÜİK kaç ve ne oldu?

Piyasalar gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarına çevirdi. Her ayın ilk haftasında açıklanan verilerle birlikte kira artış oranları da belli oluyor. Geçtiğimiz ay oranlarda bir önceki aya göre artış göstermişti. Öte yandan, AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,34 artmasını bekliyor. Peki Eylül ayı enflasyon oranları nasıl, kaç oldu? TEFE TÜFE TÜİK 2021 Eylül enflasyon oranı ve son dakika gelişmelerinin detayları...

Eylül ayı enflasyon oranlarına ilişkin veriler TÜİK tarafından açıklanıyor. Her ay düzenli olarak açıklanan oranlarda geçtiğimiz Ağustos ayında Tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 19,25, aylık yüzde 1,12 arttı. Eylül ayı enflasyon oranı milyonlarca emekli ve memurun maaş zammını doğrudan etkileyecek. Buna göre; TEFE TÜFE TÜİK Eylül enflasyon oranı açıklandı mı, kaç oldu? İşte TÜİK'ten gelen son dakika açıklamasının detayları...

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %19,58, AYLIK %1,25 ARTTI

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 7 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 5 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,99 ile haberleşme, %7,32 ile giyim ve ayakkabı ve %12,45 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %23,27 ile ev eşyası ve %23,27 ile lokanta ve oteller oldu.

AYLIK TÜFE'YE GÖRE 7 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 5 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık düşüş gösteren tek ana grup %0,16 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Eylül ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,05 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,47 ile haberleşme ve %0,50 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %5,15 ile eğitim, %3,33 ile ev eşyası ve %2,34 ile konut oldu.

Eylül 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 51 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 46 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 318 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %18,63, aylık %1,50 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,50, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,72 artış gerçekleşti.

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Enflasyon oranı açıklaması geldi! Eylül ayı Enflasyon oranı (TÜİK) kaç ve ne oldu?
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