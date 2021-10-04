Kanal D Yargı son bölüm tek parça full izle! Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazar akşamları Kanal D'de yayınlanan Yargı, 3. bölümü ile ekranlara geldi. Yargı, 3 Ekim Pazar günü yayınlanan 3. bölümde Ceylin ve Ilgaz, katili bulmak için birlikte hareket ediyor! Ceylin'in bulduğu İnci ve Metin'in yan yana çekilmiş fotoğrafı, Ilgaz'la ikisinin arasındaki hassas dengeyi yeniden zorlar. Ilgaz babasının kendisine söylediği yalanın yarattığı şokla baş etmeye çalışırken Ceylin, İnci'nin katilini bulabilmek için kendisinin yanı sıra Ilgaz ve Eren'in de sınırlarını zorlar. Bu durum Pars'ın da yavaş yavaş dikkatini çekmektedir.

YARGI 3. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Yargı 3. son bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Öte yandan, Yargı yeni bölüm fragmanı da merak konusu oldu.