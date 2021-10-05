Yıllık resmi tatiller, izin yapacağı günleri merak eden vatandaşların araştırdıkları konular arasında yer alıyor. Söz konusu tarihler, kamu kurum ve kuruluşları ile okulların resmi tatilde olması dolayısıyla merak ediliyor. Bu kapsamda araştırılan 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor gibi sorular haberimizde yanıt buluyor. 28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi? İşte son resmi tatilin tarihleri.

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl 29 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir. Bayram 28 Ekim Perşembe günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.