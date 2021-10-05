5 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 5 Ekim korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Yurt ve dünyada etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisi ile ilgili son dakika haberleri yerli ve yabancı haber ajansları üzerinden peş peşe gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan en son Türkiye koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından merak edilerek 5 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu aracılığıyla araştırılmaya devam ediliyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika Türkiye corona virüsü vaka-vefat sayıları henüz duyurulmadı. Bugünkü güncel Türkiye vaka ve vefat sayısı detayları açıklandığında burada olacak…
VAKA SAYISI: 28 bin 810
VEFAT SAYISI: 248
İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 152
VAKA SAYISI: 27 bin 351
VEFAT SAYISI: 194
İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 004
VAKA SAYISI: 27 bin 973
VEFAT SAYISI: 203
İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 110
VAKA SAYISI: 28 bin 873
VEFAT SAYISI: 210
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 224