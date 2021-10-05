5 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 5 Ekim korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Yurt ve dünyada etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisi ile ilgili son dakika haberleri yerli ve yabancı haber ajansları üzerinden peş peşe gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan en son Türkiye koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından merak edilerek 5 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu aracılığıyla araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA: 5 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU İLE BUGÜNKÜ TÜRKİYE VAKA - VEFAT SAYILARI

Sağlık Bakanlığı son dakika Türkiye corona virüsü vaka-vefat sayıları henüz duyurulmadı. Bugünkü güncel Türkiye vaka ve vefat sayısı detayları açıklandığında burada olacak…