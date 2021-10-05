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Giriş Tarihi: 5.10.2021 17:01 Son Güncelleme: 5.10.2021 17:01

5 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 5 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

5 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 5 Ekim korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Türkiye’de ve dünyada 1 yıldan fazla süredir etkilerini gösteren covid-19 pandemisi ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Pandeminin ülkemizdeki ilk vakasında bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulmaya devam ediliyor. En son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugünkü koronavirüs testi yaptıranlar arasından 28 bin 810 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Bugünkü güncel koronavirüs tablosu verileri merak konusu olarak 5 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. 5 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Yurt ve dünyada etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisi ile ilgili son dakika haberleri yerli ve yabancı haber ajansları üzerinden peş peşe gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan en son Türkiye koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından merak edilerek 5 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu aracılığıyla araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA: 5 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU İLE BUGÜNKÜ TÜRKİYE VAKA - VEFAT SAYILARI

Sağlık Bakanlığı son dakika Türkiye corona virüsü vaka-vefat sayıları henüz duyurulmadı. Bugünkü güncel Türkiye vaka ve vefat sayısı detayları açıklandığında burada olacak…

4 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 810

VEFAT SAYISI: 248

İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 152

3 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 351

VEFAT SAYISI: 194

İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 004

2 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 973

VEFAT SAYISI: 203

İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 110

1 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 873

VEFAT SAYISI: 210

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 224

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5 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 5 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?
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