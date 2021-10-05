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Giriş Tarihi: 5.10.2021 12:58

6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi, 6 Ekim’de okullar tatil olacak mı?

6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi, 6 Ekim’de okullar tatil olacak mı?

6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu dolayısıyla milyonlarca vatandaşın yaşadığı megakentte kutlama hazırlıkları başladı. Bu sırada pek çok kişi 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi diye araştırmaya koyuldu. Şehrin işgalden kurtarıldığı bu tarih, 6 Ekim’de okullar tatil olacak mı sorusuyla inceleniyor. Öğrenciler, veliler ve çalışanlar resmi tatiller arasında bu tarihin bulunup bulunmadığını merak ediyor. İşte konuyla ilgili detaylar.

İstanbul'da 4 yıldan uzun süren düşman işgali 6 Ekim 1923'te, son buldu. Şehrin özgürlüğüne kavuştuğu bu tarih, 98'inci yıldönümünde aynı coşkuyla kutlanıyor. Yalnızca İstanbul'un değil, tüm vatanın bağımsızlığının nişanesi olan bu tarih, 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi sorusunu da beraberinde getirdi. Pek çok vatandaş "6 Ekim'de okullar tatil olacak mı?" sorusuyla şehrin kurtuluşunun tatil ilan edilip edilmeyeceğini araştırıyor.

6 EKİM 2021 RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR TATİL OLACAK MI?

6 Ekim 2021 resmi tatil değildir. Resmi tatil olmadığı için okullarda da tatil olmayacaktır. Konu hakkında daha önce yapılan açıklamada "6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili olarak okullarımızın tatil olup olmadığı hakkında tereddüde düşüldüğü görülmüştür. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili planlanan törenler icra edilmekle birlikte aynı gün tüm okullarımız eğitim öğretime devam edecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

İSTANBUL'UN İŞGALİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü.

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.

6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.

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6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi, 6 Ekim’de okullar tatil olacak mı?
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