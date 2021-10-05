6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi, 6 Ekim’de okullar tatil olacak mı?

İstanbul'da 4 yıldan uzun süren düşman işgali 6 Ekim 1923'te, son buldu. Şehrin özgürlüğüne kavuştuğu bu tarih, 98'inci yıldönümünde aynı coşkuyla kutlanıyor. Yalnızca İstanbul'un değil, tüm vatanın bağımsızlığının nişanesi olan bu tarih, 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi sorusunu da beraberinde getirdi. Pek çok vatandaş "6 Ekim'de okullar tatil olacak mı?" sorusuyla şehrin kurtuluşunun tatil ilan edilip edilmeyeceğini araştırıyor.
6 EKİM 2021 RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR TATİL OLACAK MI?
6 Ekim 2021 resmi tatil değildir. Resmi tatil olmadığı için okullarda da tatil olmayacaktır. Konu hakkında daha önce yapılan açıklamada "6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili olarak okullarımızın tatil olup olmadığı hakkında tereddüde düşüldüğü görülmüştür. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili planlanan törenler icra edilmekle birlikte aynı gün tüm okullarımız eğitim öğretime devam edecektir." ifadeleri kullanılmıştı.
İSTANBUL'UN İŞGALİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?
İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü.
6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU
24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.
6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.