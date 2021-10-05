6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi, 6 Ekim’de okullar tatil olacak mı?

İstanbul'da 4 yıldan uzun süren düşman işgali 6 Ekim 1923'te, son buldu. Şehrin özgürlüğüne kavuştuğu bu tarih, 98'inci yıldönümünde aynı coşkuyla kutlanıyor. Yalnızca İstanbul'un değil, tüm vatanın bağımsızlığının nişanesi olan bu tarih, 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi sorusunu da beraberinde getirdi. Pek çok vatandaş "6 Ekim'de okullar tatil olacak mı?" sorusuyla şehrin kurtuluşunun tatil ilan edilip edilmeyeceğini araştırıyor.

6 EKİM 2021 RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR TATİL OLACAK MI?

6 Ekim 2021 resmi tatil değildir. Resmi tatil olmadığı için okullarda da tatil olmayacaktır. Konu hakkında daha önce yapılan açıklamada "6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili olarak okullarımızın tatil olup olmadığı hakkında tereddüde düşüldüğü görülmüştür. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili planlanan törenler icra edilmekle birlikte aynı gün tüm okullarımız eğitim öğretime devam edecektir." ifadeleri kullanılmıştı.