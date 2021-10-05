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Giriş Tarihi: 5.10.2021 14:59

Ada Masalı nerede çekiliyor, dizide adı geçen Kırlangıç Adası nerede? Ada Masalı seti hangi ilde?

Ada Masalı nerede çekiliyor, dizide adı geçen Kırlangıç Adası nerede? Ada Masalı seti hangi ilde?

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un başrolleri paylaştığı Ada Masalı dizisi, dizinin geçtiği mekanlar sebebiyle gündeme geliyor. Yaz dizisi olarak başlayıp yeni sezon dizileri arasında adını duyuran yapım; Ada Masalı nerede çekiliyor, Ada Masalı seti hangi ilde gibi sorularla gündeme geliyor. Dizinin sevenleri, dizide adı geçen Kırlangıç Adası nerede sorusuna da yanıt arıyor. İşte dizinin çekildiği mekanlar ve şehirler.

Konusu ve oyuncularıyla gündemde yer bulan Ada Masalı dizisi, dış mekan sahnelerindeki doğa manzaralarıyla da dikkat çekiyor. Star TV'de Salı günleri yayınlanan dizi, Ada Masalı nerede çekiliyor, dizide adı geçen Kırlangıç Adası nerede gibi sorularla mercek altına alınıyor. Şehirli ve aşka inanmayan Haziran ile ada sakini Poyraz'ın hikayesini işliyor. İşte dizinin çekildiği mekanlar ve Sığacık ilçesinin yer aldığı şehir.

ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Şehirde büyümüş bir iş kadınının kariyeri uğruna adaya gelişini ve burada yaşadığı aşkı işleyen Ada Masalı dizisi, yaz aylarının uğrak mekanlarından olan İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor.

KIRLANGIÇ ADASI NEREDE?

Dizide adı geçen Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı adalardan biridir. Dizide mekanın bir ada olduğundan söz edilse de çekimler adada yapılmamaktadır. Mekanın adı olan Kırlangıç Adası hayali bir adlandırmadır. Ada olduğu belirtilen mekanlar İzmir'in Sığacık ve çevre ilçelerinde yer almaktadır. Bölgede daha önce de pek çok yaz dizisi çekilmiştir.

ADA MASALI 15. BÖLÜM ÖZETİ

Kırlangıç adası, ayrılıklara, kavuşmalara, yeni dostluklara ve herkesin hayatında bolca karmaşaya gebedir. Haziran ayrılık acısıyla yanıp kavrulmaktadır. Ancak bu ayrılık Haziran kadar Poyraz'ı etkilemiş gibi görünmemektedir. Haziran kendisi kadar acı çekmediğini düşündüğü Poyraz'ın fabrikayı da satışa çıkardığını öğrenince iyice sinir olur. Poyraz, Haziran ile bütün bağlarından kurtulmaya çalışıyor gibidir.

Yaşadığı ayrılığın üzerine bir de iş teklifi alması Haziran'ın kafasını iyice karıştırır. Sanki etrafındaki her şey ve herkes onu adadan uzaklaştırmaya çalışıyor gibidir. En çok da Poyraz… Bütün bunların bir tesadüf mü yoksa birinin planı mı olduğunu merak eder Haziran.

Diğer yandan Poyraz, Aliye'nin kendisinden gizli borçlarını ödediğini öğrenir. Bu hamle Aliye'nin hayrına sonuçlanmayacaktır.

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Ada Masalı nerede çekiliyor, dizide adı geçen Kırlangıç Adası nerede? Ada Masalı seti hangi ilde?
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