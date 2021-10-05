Ada Masalı nerede çekiliyor, dizide adı geçen Kırlangıç Adası nerede? Ada Masalı seti hangi ilde?

Konusu ve oyuncularıyla gündemde yer bulan Ada Masalı dizisi, dış mekan sahnelerindeki doğa manzaralarıyla da dikkat çekiyor. Star TV'de Salı günleri yayınlanan dizi, Ada Masalı nerede çekiliyor, dizide adı geçen Kırlangıç Adası nerede gibi sorularla mercek altına alınıyor. Şehirli ve aşka inanmayan Haziran ile ada sakini Poyraz'ın hikayesini işliyor. İşte dizinin çekildiği mekanlar ve Sığacık ilçesinin yer aldığı şehir.

ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Şehirde büyümüş bir iş kadınının kariyeri uğruna adaya gelişini ve burada yaşadığı aşkı işleyen Ada Masalı dizisi, yaz aylarının uğrak mekanlarından olan İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor.