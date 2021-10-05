EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı için bekleyiş sürerken dizinin sevenleri EDHO'nun ekranlara döneceği tarihi merak ediyor. "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Dizi sezona ara verdiği son bölümünde adeta izleyenlerini ekran başına kilitlemişti. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...
ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.
EDHO'nun yeni sezon tarihi henüz belli olmadı.
Sevilen dizinin Ekim ayının ilk ya da ikinci haftası itibarı ile ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi ve fragmanı belli olduğunda haberimizden ulaşabilirsiniz.
Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.
Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.
Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.