Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 5.10.2021 07:12 Son Güncelleme: 5.10.2021 07:13

EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?

EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi yeni sezon bölümleri için geri sayım başladı. Mayıs ayında 6. Kez ekranlara ara veren aksiyon dolu yapımın ekranlara döneceği tarih merakla beklenirken öte yandan dizinin sıkı takipçileri şimdiden “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu?” sorularına yanıt aramaya başladı. Atv’nin fenomen dizisi şimdilerde merakla bekleniyor. Peki, EDHO ne zaman başlayacak, yeni sezon bölümleri için tarih belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı için bekleyiş sürerken dizinin sevenleri EDHO'nun ekranlara döneceği tarihi merak ediyor. "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Dizi sezona ara verdiği son bölümünde adeta izleyenlerini ekran başına kilitlemişti. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...

EDHO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

EDHO'nun yeni sezon tarihi henüz belli olmadı.

Sevilen dizinin Ekim ayının ilk ya da ikinci haftası itibarı ile ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi ve fragmanı belli olduğunda haberimizden ulaşabilirsiniz.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İnstagram ve Whatsapp çöktü mü? Facebook, İnstagram ve Whatsapp'a neden girilmiyor? İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor?
Sigara zammından son dakika: Sigaraya zam geldi mi, var mı? 4 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu?
Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı pilot illeri belirledi! Okullarda PCR testi dönemi başlıyor...
Son dakika: Olaylı Lille-Marsilya maçından sonra Fransızlar Burak Yılmaz’a yüklendi! “Sinir bozucu…”
Son dakika haberi: Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder Lille - Marsilya maçına damga vurdu! Kariyerinde bir ilki yaşadı...
Son dakika: WhatsApp, Facebook ve Instagram neden çöktü? Uzman isim "Buradan bir ders çıkarılacak olursa..." diyerek uyardı
Beyaz Saray'dan erişim skandalıyla ilgili ilk açıklama: Kontrol edemeyecekleri bir güce sahip olduklarını kanıtladılar
Altın fiyatları için rüzgar tersine dönebilir! İslam Memiş'ten altın tahmini: Bu 3 gelişmeye dikkat!
SON DAKİKA: İnternet çöktü mü? İnternet neden yavaş, sorun mu var?
Son dakika... WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü! Kullanıcılar uygulamalara giremedi! İlk resmi açıklama geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
EDHO yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA