Diva lakaplı ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un öldüğü bilgisi kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Son olarak 17 Eylül tarihinde düşme sonucu hastaneye kaldırılmasının ardından acı haber geldi. Vatandaşlar Fikret Erkoç kimdir, neden öldü, hastalığı neydi gibi sorulara yanıt arıyor. Peki; Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç neden öldü? İşte son bilgiler.
Diva lakaplı sanatçı Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un düşme sonucu 17 Eylül'de hastaneye kaldırılmıştı. Fikret Ersoy'dan acı haber geldi. Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti...
FİKRET ERKOÇ KİMDİR?
Babası Fikret Erkoç düşerek hastaneye kaldırıldı ve kalça kemiğini kırdı. Tedavisi hastanede devam ediyordu. Fikret Erkoç'un 90'lı yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz (89), geçtiğimiz yıl evinde hayatını kaybetmişti. Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.
Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, eylül ayında evinde düşerek hastaneye kaldırılmıştı.
Kalça kemiği kırılan ve bir süredir tedavi gören Erkoç'tan kötü Haber geldi.
Fikret Erkoç bu sabah hayatını kaybetti.
GEÇTİĞİMİZ YIL DA ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz da geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.