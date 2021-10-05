Diva lakaplı sanatçı Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un düşme sonucu 17 Eylül'de hastaneye kaldırılmıştı. Fikret Ersoy'dan acı haber geldi. Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti...

FİKRET ERKOÇ KİMDİR?

Babası Fikret Erkoç düşerek hastaneye kaldırıldı ve kalça kemiğini kırdı. Tedavisi hastanede devam ediyordu. Fikret Erkoç'un 90'lı yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz (89), geçtiğimiz yıl evinde hayatını kaybetmişti. Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.