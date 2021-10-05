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Giriş Tarihi: 5.10.2021 16:40

İçimizden Biri bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İçimizden Biri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 5 Ekim Show TV yayın akışı

İçimizden Biri bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İçimizden Biri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 5 Ekim Show TV yayın akışı

Show TV ekranlarında yayınlanan İçimizden Biri yeni bölüm merakla bekleniyor. Normalde Pazar günleri yayınlanan dizi geçen hafta yeni bölümüyle ekrana gelmemişti. Dizinin fenomen takipçileri İçimizden Biri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Başrollerinde Özge Yağız ve Bora Akkaş’ın yer aldığı yapımın akıbeti 5 Ekim Show TV yayın akışı ile belli oldu. Peki İçimizden Biri bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İçimizden Biri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Show TV yayın akışı 5 Ekim 2021

Türk televizyon dizisi İçimizden Biri yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Geçen hafta yeni bölümü ekrana gelmezken gözler bu haftaya çevrildi. Muğla'da çekimleri devam eden yapımla ilgili olarak İçimizden Biri ne zaman yayınlanacak, bugün var mı sorusuna yanıt aranıyor. 5 Ekim tv yayın akışı belli olurken dizinin ne zaman yayınlanacağı da açığa çıktı. Peki İçimizden Biri bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İçimizden Biri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 5 Ekim Show TV yayın akışı

İÇİMİZDEN BİRİ BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerini Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın başrolünü paylaştığı ve oyuncu kadrosunda; Deniz Cengiz, Burak Satıbol, Ceren Karakoç Yalazoğlu,Korhan Herduran, Faruk Akgören, Asuman Dabak, Derya Alabora, İrem Tuncer ve Benian Dönmez gibi başarılı isimlerin yer aldığı İçimizden Biri dizisi gün değiştirdi.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İçimizden Biri dizisi artık pazar değil salı günü ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümü 5 Ekim Salı günü yayınlanacak.

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İÇİMİZDEN BİRİ'NİN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Havva ve Adam, bu zamana kadar hep başkalarının sınavına maruz kalmış; ilk defa kendi içlerinde bir sınav vermişlerdir.

İlk kez birbirlerine olan güvenlerini sorgulamaktadırlar. Aşklarından aldıkları güçle bu sınavı da geçeceklerine inanmaktadırlar.

Fakat, Hünkar'ın sıraladığı şartlar, onları yine bir eşiğe getirecektir. Adam ve Havva kendilerine güvense de yine iki aile arasında kalacak, yine kendilerini mücadele içinde bulacaklardır. Ama bu kez işler öyle bir noktaya gelecektir ki kim doğru kim yanlış; kim dürüst kim yalancı asla ayırt edilemeyecektir. Yine Havva'nın kalbi kırılacak ama bu kez telafisi mümkün olamayacaktır. Genç aşıklar, binbir hayalle çıktıkları bu yolda hiç ummadıkları bir sona ulaşacaktır.

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