Türk televizyon dizisi İçimizden Biri yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Geçen hafta yeni bölümü ekrana gelmezken gözler bu haftaya çevrildi. Muğla'da çekimleri devam eden yapımla ilgili olarak İçimizden Biri ne zaman yayınlanacak, bugün var mı sorusuna yanıt aranıyor. 5 Ekim tv yayın akışı belli olurken dizinin ne zaman yayınlanacağı da açığa çıktı. Peki İçimizden Biri bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İçimizden Biri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 5 Ekim Show TV yayın akışı
Başrollerini Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın başrolünü paylaştığı ve oyuncu kadrosunda; Deniz Cengiz, Burak Satıbol, Ceren Karakoç Yalazoğlu,Korhan Herduran, Faruk Akgören, Asuman Dabak, Derya Alabora, İrem Tuncer ve Benian Dönmez gibi başarılı isimlerin yer aldığı İçimizden Biri dizisi gün değiştirdi.
İçimizden Biri dizisi artık pazar değil salı günü ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümü 5 Ekim Salı günü yayınlanacak.
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Havva ve Adam, bu zamana kadar hep başkalarının sınavına maruz kalmış; ilk defa kendi içlerinde bir sınav vermişlerdir.
İlk kez birbirlerine olan güvenlerini sorgulamaktadırlar. Aşklarından aldıkları güçle bu sınavı da geçeceklerine inanmaktadırlar.
Fakat, Hünkar'ın sıraladığı şartlar, onları yine bir eşiğe getirecektir. Adam ve Havva kendilerine güvense de yine iki aile arasında kalacak, yine kendilerini mücadele içinde bulacaklardır. Ama bu kez işler öyle bir noktaya gelecektir ki kim doğru kim yanlış; kim dürüst kim yalancı asla ayırt edilemeyecektir. Yine Havva'nın kalbi kırılacak ama bu kez telafisi mümkün olamayacaktır. Genç aşıklar, binbir hayalle çıktıkları bu yolda hiç ummadıkları bir sona ulaşacaktır.