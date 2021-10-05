İçimizden Biri bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İçimizden Biri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 5 Ekim Show TV yayın akışı

İÇİMİZDEN BİRİ BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerini Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın başrolünü paylaştığı ve oyuncu kadrosunda; Deniz Cengiz, Burak Satıbol, Ceren Karakoç Yalazoğlu,Korhan Herduran, Faruk Akgören, Asuman Dabak, Derya Alabora, İrem Tuncer ve Benian Dönmez gibi başarılı isimlerin yer aldığı İçimizden Biri dizisi gün değiştirdi.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İçimizden Biri dizisi artık pazar değil salı günü ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümü 5 Ekim Salı günü yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

İÇİMİZDEN BİRİ'NİN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Havva ve Adam, bu zamana kadar hep başkalarının sınavına maruz kalmış; ilk defa kendi içlerinde bir sınav vermişlerdir.

İlk kez birbirlerine olan güvenlerini sorgulamaktadırlar. Aşklarından aldıkları güçle bu sınavı da geçeceklerine inanmaktadırlar.