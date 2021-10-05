Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 5 Ekim 2021 Salı

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 5 Ekim 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 5 Ekim 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Gündemi yakından takip etmeni gerektirecek konular ile karşılaşabilirsin. Böylece atacağın adımları daha kolay belirleyeceksin.
Boğa: Maddi çıkarlar adına ortağın tarafından geri plana itildiğini hissedebilir, bu konuda düşüncelerini dile getirebilirsin. Arka planda kalmak istemeyeceksin.
İkizler: Arkadaşlarının yaşadığı sıkıntılarda yönlendirici özelliğin ile onlara yardım edebilirsin. Duygusal karmaşıklıkların seni etkilemesine izin vermeyeceksin.
Yengeç: Fikir ayrılıklarını gidermek adına yakın çevrenle fikir alışverişi yapabilirsin. Üstüne düşen sorumlulukları fazlası ile yerine getiriyorsun.
Aslan: Merakını gidermek adına kendini bazı araştırmaların içine bulabilirsin. İş konusunda plansız hareket edişin bu günlerde sana sıkıntılar çıkarabilir.
Başak: Sağlık konuları bugün gündeminde geniş yer bulacak. Eskiden karşı çıkıp, reddettiğin isteklere karşı bir anda yumuşamaya başlayabilirsin.
Terazi: Geçmişle alakalı bazı konuların açıklığa kavuşması rahatlamanı sağlayabilir. Bu sayede kendi isteklerine daha kolay bir şekilde odaklanmaya başlayacaksın.
Akrep: Plansız bir şekilde gelişen olaylar kesintiye yol açabilir. Özellikle maddi konularda düzenlemeye gitmeni gerektirecek durumlarla karşılaşabilirsin.
Yay: Arkadaş çevrende iş hayatında zorluk çeken bir arkadaşın senden borç isteyebilir. Arkadaşına yardım etmek için birtakım fedakarlıklar yapman gerekebilir.
Oğlak: Çevrendeki kişilere verdiğin değeri hak edip etmediklerini kendi içinde tartışıyorsun. Bu durum sonucunda hayatından çıkarmak isteyeceğin kişiler olabilir.
Kova: İkili ilişkilerine verdiğin önemi karşı taraftan da göremiyorsun. Durumun böyle devam etmesi, seni radikal kararlar almaya itebilir.
Balık: İlişkilerinde duygusal oluşun bazı konulara fazla tepki vermene sebep olabilir. Bu durumun etkisinden kurtulmak için yaşanan gelişmelere kulaklarını tıkayabilirsin.
ÇOCUK REKABETİ
Hepimiz hayatın bir döneminde çocuk sahibi oluruz. Bu mükemmel duyguyu tecrübe etmek, bir yandan da önemli sorumlulukları beraberinde getirir. Evlatlarımız pandemiden sıyrılıp yavaş yavaş okul hayatına adapte olmaya çalışırken, ebeveynlerin istemeden de içine düşebileceği en büyük tehlike çocuklar arasındaki rekabete dahil olmak aslında.
Benim Çocuğum Bunu Yapar?
Okulunda, sosyal hayatında, arkadaşlık ilişkilerinde onları daima hatasız görürüz. Benim çocuğum her şeyin üstesinden gelir sözünü dilimizden düşürmeyiz. Ancak onların bu şirin serüvenlerinde hatanın da var olabileceğini unutmamak gerekiyor. Çocuklar dünyayı biz ebeveynlerden daha farklı görür unutmayın. Onların üzerine ne kadar baskı kurarsak, tökezledikleri anda toparlamaları da bir o kadar uzun sürer.
Objektif Olmak Önemli Mesele
Çocuklarımız bizim için çok değerli, onlar için her zaman iyisini düşünür, en güzelini hayal eder, kalplerimizden iyi dilekler eksik olmaz. Durum böyle olunca herhangi bir eleştiriyi de kabul edemediğimiz zamanlar oluyor. Bu da çocuğumuzu yanlış değerlendirmemize sebep olabiliyor. Burada yapılması gereken onları en doğru biçimde yönlendirmek, iletişim kurmak. Bunu sağladığımız anda hayatlarındaki bütün kırılmaların minimuma indiğini eninde sonunda fark ederiz.
Hata Nerede?
Çocuklarımızı henüz küçük yaşlarından itibaren rekabete sokmak onları da kendi başlarına bir birey olma olgusundan uzaklaştırmaz mı? Hatta en temelinde bizi hakkaniyetli ve çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getiren bir ebeveyn yapar mı? Unutmayın onlar koca bir pandemi dönemini arkada bırakıyorlar. Bu süreçlerin içinden geçen çocuklarımız bizlerden daha güçlü olacak, ayakları yere basan bir nesil olacak. En nihayetinde onlar haritasında Kova gezegenleri olan, Kova Çağı çocukları…