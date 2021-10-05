WhatsApp yerine ne kullanabiliriz? İşte WhatsApp’a alternatif uygulamalar!

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta meydana gelen erişim sorunu dolayısıyla alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönelim arttı. Dün akşam saatlerinde, dünya genelinde kullanım oranı en yaygın olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta erişim sorunu yaşandı. Mesajların gönderilememesi dolayısıyla pek çok kullanıcı WhatsApp yerine ne kullanabiliriz sorusuyla ücretsiz anlık mesajlaşma uygulamalarını araştırıyor. İşte WhatsApp'a alternatif uygulamalar ve bu uygulamalarla ilgili merak edilenler.

WHATSAPP YERİNE KULLANILACAK YERLİ UYGULAMA HANGİSİ?

Durum böyle olunca, WhatsApp yerine alternatif uygulamalar da merak konusu oldu. WhatsApp yerine kullanılabilecek Telegram, Signal, BİP, Dedi ve Viber gibi çeşitli yerli, yabancı kaynaklı uygulama bulunuyor. Peki, Telegram, Signal, BİP, Dedi ve Viber nedir, güvenli mi, nasıl kullanılır ve ücretli mi?