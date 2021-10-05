WhatsApp yerine ne kullanabiliriz? İşte WhatsApp’a alternatif uygulamalar!

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta meydana gelen erişim sorunu dolayısıyla alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönelim arttı. Dün akşam saatlerinde, dünya genelinde kullanım oranı en yaygın olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta erişim sorunu yaşandı. Mesajların gönderilememesi dolayısıyla pek çok kullanıcı WhatsApp yerine ne kullanabiliriz sorusuyla ücretsiz anlık mesajlaşma uygulamalarını araştırıyor. İşte WhatsApp'a alternatif uygulamalar ve bu uygulamalarla ilgili merak edilenler.
WHATSAPP YERİNE KULLANILACAK YERLİ UYGULAMA HANGİSİ?
Durum böyle olunca, WhatsApp yerine alternatif uygulamalar da merak konusu oldu. WhatsApp yerine kullanılabilecek Telegram, Signal, BİP, Dedi ve Viber gibi çeşitli yerli, yabancı kaynaklı uygulama bulunuyor. Peki, Telegram, Signal, BİP, Dedi ve Viber nedir, güvenli mi, nasıl kullanılır ve ücretli mi?
DEDİ UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR, ÜCRETLİ Mİ?
Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) tarafından geliştirilen Dedi uygulaması, Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlardan indirilebilen güvenli ve ücretsiz bir haberleşme uygulamasıdır. Sohbetler uçtan uca şifrelenir ve veriler hiçbir yerde barındırılmaz.
Dedi, arama ve mesajlaşmalarınızı hiçbir şekilde saklamaz ve işlemez. Kayıtlar sunucularda sadece transfer amaçlı anlık olarak tutulur. Böylece transfer tamamlandığında kayıtlar silinmiş olur. Dedi, güvenli mesajlaşma konusunda endüstri standartlarını belirleyen Signal uygulaması üzerine geliştirilmiştir. Kaynakları açıktır, herkes tarafından incelenebilir.
SİGNAL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Tesla ve SpaceX CEO'su ABD'li iş insanı Elon Musk, WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinin ardından, Twitter üzerinden "Signal kullanın" çağrısı yaptı. Açık kaynaklı, şifreli bir anlık mesajlaşma uygulaması olan Signal ile sesli ve görüntülü arama yapılabiliyor. Signal uygulamasında tüm mesajlar uçtan uca şifreleniyor. Uygulama, Google Play ve Apple Store üzerinden indirilebiliyor.
BiP UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Bip uygulaması, Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş ve her şeyiyle Türkiye'ye ait bir uygulamadır. BiP, Google Play ve Apple Store üzerinden indirilebiliyor.
BiP uygulaması şunları sunuyor:
* BiP'le 10 kişiye kadar görüntülü görüşmeler yapabilirsiniz.
* BiP'le mesajlarınızın okunduktan sonra belirlediğiniz sürede silinmesini sağlayabilirsiniz.
* 100+ Dilde Anlık Çeviri ve Mesajlaşma
TELEGRAM NEDİR, NASIL KULLANILIR?
Telegram, hız ve güvenlik odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Telegram'ı tüm cihazlarınızda aynı anda kullanabilirsiniz. Mesajlarınız istediğiniz sayıda telefon, tablet veya bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde eşitlenir.
Telegram ile her türlü mesajı, fotoğrafı, videoyu ve dosyayı (belge, zip, mp3 vb.) gönderebilir ve 200.000 kişiye kadar gruplar veya sınırsız kitlelere yayın yapmak için kanallar oluşturabilirsiniz. Telefondaki kişilerinize yazabilir ve kişileri kullanıcı adları ile bulabilirsiniz. Sonuç olarak, Telegram SMS ve e-postanın birleşimi gibidir ve tüm kişisel veya iş mesajlaşma ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Buna ek olarak, uçtan uca şifreli sesli aramaları da destekler.
VİBER NEDİR?
Viber Medya'nın geliştirdiği programla kullanıcılar birbirlerine metin mesajları, fotoğraf mesajları, eğlenceli stickerlar, fotoğraflar, videolar, çizimler, konum paylaşma ve çağrı yapma özellikleri bulunuyor. Bütün platformlarda çalışan uygulama masaüstü bilgisayarlardan da kullanılabiliyor.
LINE UYGULAMASI NEDİR?
iOS, Android ve Windows'lu telefonlarda çalışan Line, Windows ve Mac için bir masaüstü uygulaması da sunuyor.
WECHAT NEDİR?
Android ve iOS uygulaması olarak sunulan WeChat, Windows, Mac ve web tarayıcısı üzerinden de kullanılabiliyor.
İMESSAGE NEDİR?
Apple'ın mesajlaşma uygulaması iMessage'ı Mac ve iPhone'larda kullanabiliyorsunuz.