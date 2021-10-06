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Giriş Tarihi: 6.10.2021 07:08 Son Güncelleme: 6.10.2021 07:08

İstanbul’un Kurtuluşu önemi nedir, tarihçesi ne? 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşu nasıl oldu ve 6 Ekim 1923'de ne oldu?

İstanbul’un Kurtuluşu önemi nedir, tarihçesi ne? 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşu nasıl oldu ve 6 Ekim 1923’de ne oldu?

Türk tarihinin zaferlerinden biri olan İstanbul’un Kurtuluşu önemi binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Geçmişten günümüze kadar önemini koruyan İstanbul'un kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlanacak. İstanbul, tarih boyunca ve bugünlerde de Anadolu ve Avrupa arasında bir köprü görevine sahiptir. Tam 5 yıl süren düşman işgalinden kurtulan İstanbul'a, Türk Ordusu sevinç çığlıkları, mutluluk gözyaşları döktü. Peki 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu önemi nedir? İstanbul’un kurtuluşu nasıl oldu, 6 Ekim 1923'de ne oldu? İşte yanıtı

Geçmişten günümüze tarihi önemini yitirmeyen İstanbul'un Kurtuluşu 6 Ekim'de kutlanıyor. Milyonlar metropol şehir İstanbul'un düşman işgalinden nasıl kurtulduğunu merak ediyor. Tarih sahnesinden unutulmaz iz bırakan bu tarihi an günümüzde gençlere aktarılarak Türk bilincinin oluşmasına katkı sağlıyor. Peki 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu önemi nedir? İstanbul'un kurtuluşu nasıl oldu, 6 Ekim 1923'de ne oldu?

İSTANBUL'UN KURTULUŞUNUN TARİHTEKİ ÖNEMİ NEDİR?

İstanbul, tarih sürecinde ve bugünlerde de Anadolu ve Avrupa arasında bir köprü görevine sahiptir. Haberimizin devamında 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunun anlam ve önemine erişebilirsiniz.

Gazi Mustafa Kemal Paşa, Adana treninden inip Haydarpaşa rıhtımına ayak bastığında düşman gemilerinin zafer bayrakları açmış şekilde toplarını sağa sola çevirerek İstanbul limanına girdiklerini, gayri Türk azınlıkların da sevinç çığlıklarıyla karşı sahilleri çınlattığını görünce, "Geldikleri gibi giderler" demişti.

Kurtuluş Savaşı'nın zaferle bitmesinden sonra Refet (Bele) Bey komutasındaki bir Türk birliği İstanbul'a girdiyse de, işgali resmi olarak kaldıramadı.

18 Eylül 1923'de Batı Anadolu tamamen düşmanlardan temizlendi. Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla İstanbul, Boğazlar Bölgesi ve Doğu Trakya kurtarıldı.

İmzalanan Lozan Barış Antlaşması gereğince de düşman askerleri altı hafta sonra İstanbul'dan ayrılacaklardı. 4 Ekim 1923 günü düzenlenen bir törenle Türk Bayrağı'nı selamlayarak şehirden ayrıldılar.

5 Ekim 1923'te şehrin Anadolu yakasına gelen Türk Ordusu, 6 Ekim 1923 günü coşkun bir bayram havası içinde, sevinç gözyaşları arasında ve çiçek yağmuru altında İstanbul'a girdi.

Böylece 5 yıl kan ağlayan güzel İstanbul kurtulmuş oldu.

İSTANBUL'UN KURTULUŞU NASIL OLDU, 6 EKİM 1923'DE NE OLDU?

6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.

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İstanbul’un Kurtuluşu önemi nedir, tarihçesi ne? 6 Ekim İstanbul’un kurtuluşu nasıl oldu ve 6 Ekim 1923'de ne oldu?
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