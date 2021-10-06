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Giriş Tarihi: 6.10.2021 18:04

6 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum!

6 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum!

Koronavirüs salgını ile mücadele topyekün devam ederken, günlük vaka ve vefat sayıları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Corona virüsü salgınına ilişkin vaka ve vefat tablosu her gün Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanıyor. Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum ise vatandaşlar tarafından gün içerisinde takip ediliyor. Peki, 6 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum!

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, günlük vaka ve vefat sayıları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her gün Covid-19 hasta, vefat ve vaka sayıları yayınlanıyor. 6 Ekim bugün Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu sorusu ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum!

6 EKİM KORONAVİRÜS GÜNLÜK VAKA SAYISI TABLOSU AÇIKLANDI MI?

6 Ekim koronavirüs vaka tablosu henüz yayınlanmadı. Yayınlandıktan hemen sonra haberimizde olacak.



5 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 802

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 269

4 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 810

VEFAT SAYISI: 248

İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 152

3 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 351

VEFAT SAYISI: 194

İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 004

2 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 973

VEFAT SAYISI: 203

İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 110

1 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 873

VEFAT SAYISI: 210

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 224

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6 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum!
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