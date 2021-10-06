6 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum!

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, günlük vaka ve vefat sayıları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her gün Covid-19 hasta, vefat ve vaka sayıları yayınlanıyor. 6 Ekim bugün Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu sorusu ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum!

6 EKİM KORONAVİRÜS GÜNLÜK VAKA SAYISI TABLOSU AÇIKLANDI MI?



6 Ekim koronavirüs vaka tablosu henüz yayınlanmadı. Yayınlandıktan hemen sonra haberimizde olacak.