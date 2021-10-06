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Giriş Tarihi: 6.10.2021 10:00 Son Güncelleme: 6.10.2021 10:00

Ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2021 2022 MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman?

Ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2021 2022 MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 2022 eğitim takvimi duyuruldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 6 Eylül’de okula başladı. Uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitime geçen öğrenciler ilk ara tatil tarihini araştırıyor. Yayınlanan eğitim takvimine göre ilk ara tatil Kasım ayında başlayacak. Buna göre; Ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2021 2022 MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman? İşte ilk ara tatil takvimi

Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde ara tatil tarihleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre ilk ara tatil, sömestr ve yaz tatili tarihleri duyuruldu. Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. Peki Ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2021 2022 MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman?

ARA TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

6 Eylül'de başlayan 1. Dönem 24 Ocak'ta sona erecek. Yarıyıl tatili (sömestr), 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

MEB 2021 - 2022 TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 takvimi şu şekilde:

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek.

İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.

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Ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2021 2022 MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman?
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