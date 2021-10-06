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Giriş Tarihi: 6.10.2021 09:09 Son Güncelleme: 6.10.2021 09:09

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım celbi er, bedelli ve yedek subay - astsubay askerlik yerleri ne zaman belli olur? İşte detaylar.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım celbi er, bedelli ve yedek subay - astsubay askerlik yerleri ne zaman belli olur? İşte detaylar.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde Kasım celp döneminde er, bedelli ve yedek subay - astsubay olarak silah altına alınacak yükümlüler, “askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı asker alma dairesi tarafından konuya ilişkin yapılan son dakika açıklamasıyla merak konusu olan askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtları.

Askerlik görevini er/erbaş, bedelli ve yedek subay - astsubay yapacak olan yükümlüler tarafından Kasım Celbi askerlik yerlerine ilişkin detaylar öğrenilmek istenerek MSB ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? sorusu üzerinden yoğun olarak bilgi araştırması yapılıyor.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Kasım celbi askerlik yerleri açıklanma tarihi ve diğer tüm detaylar şöyle;

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er ve yedek subay-astsubay adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  1. Şubat ayı celp dönemi – Son başvuru tarihi: 30 Kasım
  2. Mayıs ayı celp dönemi – Son başvuru tarihi: 28 Şubat
  3. Ağustos ayı celp dönemi – Son başvuru tarihi: 31 Mayıs
  4. Kasım ayı celp dönemi – Son başvuru tarihi: 31 Ağustos

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım celbi er, bedelli ve yedek subay - astsubay askerlik yerleri ne zaman belli olur? İşte detaylar.
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