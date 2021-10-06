Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım celbi er, bedelli ve yedek subay - astsubay askerlik yerleri ne zaman belli olur? İşte detaylar.

Askerlik görevini er/erbaş, bedelli ve yedek subay - astsubay yapacak olan yükümlüler tarafından Kasım Celbi askerlik yerlerine ilişkin detaylar öğrenilmek istenerek MSB ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? sorusu üzerinden yoğun olarak bilgi araştırması yapılıyor.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Kasım celbi askerlik yerleri açıklanma tarihi ve diğer tüm detaylar şöyle;