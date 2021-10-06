6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatiller içerisinde yer almazken toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı sorgulanıyor. Resmi tatiller arasında yer almayan kurumlar normal çalışma düzenlerine devam edecek. Okula, işe veya etkinliklere katılacak olan vatandaşlar ise 6 Ekim bugün metro, metrobüs, otobüs ve tramvay ulaşım ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. Konuya yönelik güncel açıklama geldi. Peki Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim 2021 metro, metrobüs, otobüs ve tramvay toplu ulaşım ücretsiz mi?