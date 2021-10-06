Burak Sergen’in eşi Nihan Ünsal kimdir? Nihan Ünsal kaç yaşında ve nereli?

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Reis Sergen 9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğan Türk oyuncudur.

Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

Burak Sergen birçok oyunda, dizide ve filmde rol almıştır.

BURAK SERGEN KAÇ YAŞINDA?

Burak Sergen 1961 doğumlu olup 60 yaşındadır.