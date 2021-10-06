Oyuncu Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal'ın eşine ihanet ettiği iddiası gündeme oturdu. Magazin camiasında sık sık kendine yer bulan isim sosyal medya açıklamaları ile de dikkatleri çekiyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve günlerce hastanede yatan Burak Sergen'in bu iddialar ile sarsıldığı haberleri medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Peki; Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal kimdir? Nihan Ünsal kaç yaşında ve nereli? İşte bilgiler.
NİHAN ÜNSAL KİMDİR?
Nihan Ünsal, 1986 doğumlu olup İzmir Göztepe'de yaşamaktadır. Ünsal, özel bir akademide sunuculuk ve spikerlik eğitimi alıyor.
Nihan Ünsal ve Burak Sergen 11 Şubat 2019 tarihinde nişanlanmışlardı.
NİHAN ÜNSAL KAÇ YAŞINDA?
Nihan Ünsal 1986 doğumlu olup 35 yaşındadır.
BURAK SERGEN KİMDİR?
Burak Reis Sergen 9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğan Türk oyuncudur.
Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.
Burak Sergen birçok oyunda, dizide ve filmde rol almıştır.
BURAK SERGEN KAÇ YAŞINDA?
Burak Sergen 1961 doğumlu olup 60 yaşındadır.