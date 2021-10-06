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Giriş Tarihi: 6.10.2021 20:56 Son Güncelleme: 6.10.2021 20:56

Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! ATV ile Kuruluş Osman 65. yeni bölüm canlı izle ekranı

Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! ATV ile Kuruluş Osman 65. yeni bölüm canlı izle ekranı

Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonlarıyla ekranlardaki yerini alıyor. Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyicilerin bir numarası haline gelen Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Osman Bey, Bizans imparatoru ve Katolik dünyasına büyük oyun kuruyor. İşte Kuruluş Osman 65. yeni bölüm canlı izle ekranı

Kuruluş Osman canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Sevilen dizinin yeni bölümünde, Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur. Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm izle seçeneği

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KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA NELER OLUYOR?

'Kuruluş Osman'ın 65'inci bölümünde, Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur. Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir.

Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olur!

Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaşır. Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsacaktır.

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Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! ATV ile Kuruluş Osman 65. yeni bölüm canlı izle ekranı
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