Merve Terim Çetin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fatih Terim’in kızı Merve Terim’in acı günü!

Ünlü teknik adam Fatih Terim'in kızı Merve Terim, bebeğini kaybettiğini duyurduğu sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Merve Terim, çok üzgün olduğunu dile getirdi. Öte yandan yaşanan bu acı olay sonrasında Merve Terim kimdir, kaç yaşında ve nereli? Soruları da yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...
Merve Terim Çetin, 22 Mart 1984 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Üniversite eğitimini Duke Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri'nde aldı. 2008 yılında New York Üniversitesi'nde Çocuk Psikolojisi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.Bir çocuk psikiyatristinin yanında staj yapmanın yani sıra üniversitedeki çocuk psikolojisi dersinde profesör asistanlığı yapmaya devam etti.
2010 senesinde Türkiye'ye döndükten sonra, PEDAM'da uzman psikolog olarak 1 sene çalışıp, daha sonra 2 yıl boyunca Acıbadem Hastanesi'nde çalışmaya devam etti. Ardından Woodsview Anaokulu'nda müdür/psikolog olarak görev aldı. Çocuk sahibi olacağını öğrendiği anda görevini bıraktı.
Bugün Çetin'den üzen haber geldi. Merve Terim Çetin, bebeğini kaybettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu ve bir de duygusal bir mesaj yayınladı.
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