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Giriş Tarihi: 6.10.2021

Sessiz lider

YASEMİN YILDIRIM
Sessiz lider

Süper Lig’de 5 takipçisinden az gol atan Fenerbahçe, Avrupa’daki liderlerle kıyaslandığında da en geride

Kanarya rakip ağları az havalandırıyor ama istediğini almayı biliyor… 8 haftada sadece 12 kez gol sevinci yaşayan Fenerbahçe, sadece Süper Lig'deki rakiplerinin değil Avrupa'nın 5 büyük liginde de liderlik koltuğunda oturan takımların gerisinde kaldı. Avrupa'nın en çok gol atan lideri B.Münih (24) oldu. Fransa Ligi'nin zirvesinde yer alan PSG ile İspanya'da ilk sıraya ambargo koyan Real Madrid 22 kez gol sevinci yaşadı.

AZ ATIYOR AMA AZ YİYOR
12 gollü F.Bahçe, Süper Lig'deki takipçileri Trabzon, Beşiktaş ve Hatay'ın (16) 4 gol, Altay'ın 3 gol gerisinde kaldı. 6. sırada yer alan Konya ile aynı gol sayısına sahip, 7. Karagümrük (14) ile 8. Galatasaray (13) Kanarya'yı geçmiş durumda. Sarı-lacivertliler, az gol attığı gibi kalesinde de az gol görüyor. Hatay'la birlikte ligin en az gol yiyen (6) takımı olan F.Bahçe, Avrupa'da da Chelsea ve Napoli'nin (3) ardından en az gol yiyen 3. lider durumunda.

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