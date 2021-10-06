Sessiz lider

Süper Lig’de 5 takipçisinden az gol atan Fenerbahçe, Avrupa’daki liderlerle kıyaslandığında da en geride
Kanarya rakip ağları az havalandırıyor ama istediğini almayı biliyor… 8 haftada sadece 12 kez gol sevinci yaşayan Fenerbahçe, sadece Süper Lig'deki rakiplerinin değil Avrupa'nın 5 büyük liginde de liderlik koltuğunda oturan takımların gerisinde kaldı. Avrupa'nın ençok gol atan lideri B.Münih (24) oldu. Fransa Ligi'nin zirvesindeyer alan PSG ile İspanya'da ilk sıraya ambargokoyan Real Madrid 22 kez gol sevinci yaşadı.
AZ ATIYOR AMA AZ YİYOR
12 gollü F.Bahçe, Süper Lig'deki takipçileri Trabzon, Beşiktaşve Hatay'ın (16) 4 gol, Altay'ın 3 gol gerisinde kaldı. 6. sıradayer alan Konya ile aynı gol sayısına sahip, 7. Karagümrük(14) ile 8. Galatasaray (13) Kanarya'yı geçmişdurumda. Sarı-lacivertliler, az gol attığı gibikalesinde de az gol görüyor. Hatay'labirlikte ligin en az gol yiyen (6) takımıolan F.Bahçe, Avrupa'dada Chelsea ve Napoli'nin(3) ardındanen az gol yiyen3. lider durumunda.