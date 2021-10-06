Windows 11 sistem gereksinimleri nedir? Windows 11 ne zaman çıkacak, yükseltme, indirme, yükleme nasıl yapılır?





Windows 11 (kod adı: Sun Valley), Microsoft tarafından geliştirilen Windows NT tabanlı Microsoft Windows ailesinin 24 Haziran 2021 tarihinde tanıtılmış bir sürümüdür. 5 Ekim 2021 tarihinde piyasaya sürüleceği ve Aynı tarihte Windows 11 destekli donanıma sahip Windows 10 kullanıcılarının ücretsiz olarak Windows 11 yükseltmesini Windows Update yoluyla alacağı resmi olarak açıklanmıştır.

WİNDOWS 11 ÖZELLİKLERİ

2015'ten bu yana ilk büyük Windows sürümü olan Windows 11, Microsoft'un yeni Tasarım yönergelerini takip etmek için kullanıcı arabirimini yenileyerek selefinin üzerine inşa edilmiştir. Kullanım kolaylığı ve esnekliğe odaklanılan yeni tasarım, yeni üretkenlik ve sosyal özellikler ile güvenlik ve erişilebilirlik güncellemeleriyle birlikte gelmekte ve Windows 10'un bazı eksikliklerini gidermekte.

Uygulamalar ve diğer içerikler için birleşik bir vitrin görevi gören Microsoft Store da Windows 11'de yeniden tasarlanmış halde yer almakta. Microsoft artık geliştiricilerin standart Evrensel Windows Platformu uygulamalarının yanı sıra Microsoft Store'da Win32, Progressive web uygulamaları ve diğer paketleme teknolojilerinin dağıtılmasına izin vermekte. Windows 11, kullanıcıların cihazlarına belirli Android uygulamalarını Amazon Appstore aracılığıyla Microsoft Store içinde yüklemelerine izin verecek. Bu özellik için bir Microsoft hesabı, bir Amazon hesabı ve Windows Amazon Appstore istemcisi için tek seferlik bir yükleme gerekir.