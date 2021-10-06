Windows 11 sistem gereksinimleri nedir? Windows 11 ne zaman çıkacak, yükseltme, indirme, yükleme nasıl yapılır?

Windows 11 işletim sistemi Microsoft tarafından resmi olarak duyurulması sonrasında teknoloji dünyasında gündemde yer edinmeye devam ediyor. Ünlü işletim sisteminin 10. Sürümünün dünya genelinde kullanıldığı günümüzde bilgisayarını yeni sürüme taşımak isteyenler Windows 11 ne zaman çıkacak, yükseltme, indirme, yükleme nasıl yapılır, sistem gereksinimleri nedir? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Windows 11'e ilişkin merak edilen tüm detaylar şöyle;
Windows 11 (kod adı: Sun Valley), Microsoft tarafından geliştirilen Windows NT tabanlı Microsoft Windows ailesinin 24 Haziran 2021 tarihinde tanıtılmış bir sürümüdür. 5 Ekim 2021 tarihinde piyasaya sürüleceği ve Aynı tarihte Windows 11 destekli donanıma sahip Windows 10 kullanıcılarının ücretsiz olarak Windows 11 yükseltmesini Windows Update yoluyla alacağı resmi olarak açıklanmıştır.
2015'ten bu yana ilk büyük Windows sürümü olan Windows 11, Microsoft'un yeni Tasarım yönergelerini takip etmek için kullanıcı arabirimini yenileyerek selefinin üzerine inşa edilmiştir. Kullanım kolaylığı ve esnekliğe odaklanılan yeni tasarım, yeni üretkenlik ve sosyal özellikler ile güvenlik ve erişilebilirlik güncellemeleriyle birlikte gelmekte ve Windows 10'un bazı eksikliklerini gidermekte.
Uygulamalar ve diğer içerikler için birleşik bir vitrin görevi gören Microsoft Store da Windows 11'de yeniden tasarlanmış halde yer almakta. Microsoft artık geliştiricilerin standart Evrensel Windows Platformu uygulamalarının yanı sıra Microsoft Store'da Win32, Progressive web uygulamaları ve diğer paketleme teknolojilerinin dağıtılmasına izin vermekte. Windows 11, kullanıcıların cihazlarına belirli Android uygulamalarını Amazon Appstore aracılığıyla Microsoft Store içinde yüklemelerine izin verecek. Bu özellik için bir Microsoft hesabı, bir Amazon hesabı ve Windows Amazon Appstore istemcisi için tek seferlik bir yükleme gerekir.
İşbirliği platformu olan Microsoft Teams, Windows 11 kullanıcı arayüzüne entegre edilmiştir ve görev çubuğundan erişilebilir. Skype ise varsayılan olarak işletim sisteminde yer almamaktadır.
Microsoft, daha küçük güncelleme boyutları, "herhangi bir tarayıcıda" daha hızlı web taraması, uyku modundan daha hızlı uyanma süresi ve daha hızlı Windows Hello kimlik doğrulaması gibi performans iyileştirmelerini de sisteme ekledi.
Güncellenmiş Xbox uygulaması da, Windows 11 ile birlikte gelir. Xbox Series X ve Series S tarafından sunulan Otomatik HD Ready ve DirectStorage teknolojileri, Windows 11'e entegre edilecek; ikincisi, DirectX12 Ultimate'ı destekleyen bir grafik kartı ve en az 1 terabayt boyutunda bir NVMe katı hal sürücüsü gerektirir.
Bunlar Windows 11 işletim sistemini bir bilgisayara yüklemek için temel gereksinimlerdir. Cihazınız bu gereksinimleri karşılamıyorsa Windows 11 işletim sistemini cihazınıza yükleyemeyebilirsiniz ve yeni bir bilgisayar satın almanız gerekebilir. Bilgisayarınızın bu gereksinimleri karşılayıp karşılamadığından emin değilseniz bilgisayarınızın Orijinal Ekipman Üreticisine (OEM) danışabilir ya da bilgisayarınızda zaten Windows 10 yüklüyse uyumluluk durumunu görmek için Bilgisayar Sistem Durumu Denetimi uygulamasını kullanabilirsiniz.
İşlemci: 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC)
RAM: 4 gigabayt (GB)
Depolama: 64 GB veya daha büyük depolama cihazı
Sistem üretici yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme özellikli
TPM: Güvenilir Platform Modülü (TPM) sürüm 2.0
Grafik kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu
Ekran: Diyagonal olarak 9 inçten daha büyük olan yüksek çözünürlüklü (720p) ekran, renk kanalı başına 8 bit
İnternet bağlantısı ve Microsoft hesapları: Windows 11 Home sürümünde, ilk kullanımda cihaz kurulumunu tamamlamak için internet bağlantısı ve bir Microsoft hesabı gerekir.
Tüm Windows 11 sürümlerinde, güncelleştirmeleri yapmak ve bazı özellikleri indirip bunlardan yararlanmak için internet bağlantısı gerekir. Bazı özellikler için Microsoft hesabı gerekir.
Mevcut Windows 10 bilgisayarınız Windows 10'un en güncel sürümünü çalıştırıyorsa ve minimum donanım gereksinimlerini karşılıyorsa Windows 11 işletim sistemine yükseltilebilecektir. Kademeli olarak kullanıma sunulacak olan yükseltme planının, henüz kesin olmamakla birlikte günümüzde kullanılmakta olan cihazların çoğu için 2022 yılının ilk aylarında hazır olacağı öngörülmektedir.
Yükseltme seçeneği, Windows 11 yükseltmesine uygun olan Windows 10 bilgisayarların tümüne aynı anda sunulmayacaktır. Bilgisayarınızın yükseltmeye uygun olup olmadığını görmek için Bilgisayar Sistem Durumu Denetimi uygulamasını indirin ve çalıştırın. Yükseltmeler kademeli olarak sunulmaya başladığında, Ayarlar/Windows Update bölümüne giderek cihazınız için hazır olup olmadığını denetleyebilirsiniz.