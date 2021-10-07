6 Ekim Çarşamba reyting sonuçları: Dünün reyting birincisi kim oldu, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, MasterChef kim birinci?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni tarih dizisi Kuruluş Osman yeni sezonun ilk bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Dizinin sevenleri, aylardır beklenen bu bölümün reytinglerde nerede yer aldığını merak ediyor. Dünün reyting birincisi kim oldu, Kuruluş Osman birinci oldu mu? İşte Kuruluş Osman'ın Sadakatsiz ve MasterChef karşısındaki sıralaması ile 6 Ekim Çarşamba reyting sonuçları!