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Giriş Tarihi: 7.10.2021 07:09

6 Ekim Çarşamba reyting sonuçları: Dünün reyting birincisi kim oldu, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, MasterChef kim birinci?

6 Ekim Çarşamba reyting sonuçları: Dünün reyting birincisi kim oldu, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, MasterChef kim birinci?

Dün akşam, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, MasterChef gibi dizi ve programların yanı sırada çeşitli filmler de ekrana geldi. Bu yapımları izleyenler 6 Ekim Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dün akşam yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana gelen Kuruluş Osman birinci oldu mu? Dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 6 Ekim Çarşamba Total, AB, ABC1 sıralaması ile reyting birincisi.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni tarih dizisi Kuruluş Osman yeni sezonun ilk bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Dizinin sevenleri, aylardır beklenen bu bölümün reytinglerde nerede yer aldığını merak ediyor. Dünün reyting birincisi kim oldu, Kuruluş Osman birinci oldu mu? İşte Kuruluş Osman'ın Sadakatsiz ve MasterChef karşısındaki sıralaması ile 6 Ekim Çarşamba reyting sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Ekim Çarşamba akşamının reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren belli oluyor.

Reyting sonuçları 10.00-11.00 saatleri arasında açıklanıyor.

6 Ekim 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli olduğunda haberimizde yer alacak.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

29 Eylül 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Geçtiğimiz hafta Kuruluş Osman yayın hayatına başlamadığı için Sadakatsiz, Esra Erol'da MasterChef gibi yapımlar yarıştı. Total izleyici grubunda birincilikte Sadakatsiz, ikincilikte Esra Erol'da, üçüncülükte ise Sadakatsiz (ÖZET) yer aldı.

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6 Ekim Çarşamba reyting sonuçları: Dünün reyting birincisi kim oldu, Kuruluş Osman, Sadakatsiz, MasterChef kim birinci?
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