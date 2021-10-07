Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖF sınavları online mı, çevrimiçi mi olacak, ne zaman ve nasıl yapılacak? Açıköğretim AÖF sınav tarihleri 2021!
Giriş Tarihi: 7.10.2021 09:42

AÖF sınavları online mı, çevrimiçi mi olacak, ne zaman ve nasıl yapılacak? Açıköğretim AÖF sınav tarihleri 2021!

AÖF sınavları online mı, çevrimiçi mi olacak, ne zaman ve nasıl yapılacak? Açıköğretim AÖF sınav tarihleri 2021!

Açıköğretim üzerinden üniversite eğitimi alan binlerce öğrenci AÖF sınav tarihleri ile beraber sınavların online olup olmayacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Birçok öğrenci sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla sınavların çevrimiçi yapılmasını talep ederken son dönemde ise “AÖF sınavları online mı olacak, ne zaman ve nasıl yapılacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Gözler bu noktada Anadolu Üniversitesi’nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, AÖF sınavları online (çevrimiçi) mı olacak? İşte Açıköğretim sınav tarihleri ve tüm detaylar...

AÖF sınav tarihleri ve detayları son dönemde Anadolu Üniversitesi bünyesinde açıköğretim üzerinden eğitim görmekte olan binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. "Açıköğretim AÖF sınavları online mı olacak, ne zaman ve nasıl yapılacak?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Yayımlanan akademik takviminin altında "Sınav tarihleri Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir." ifadeleri dikkat çekti. Peki, AÖF sınavları online (çevrimiçi) mı olacak? İşte tüm detaylar...

AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek ve kayıt ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi 2021 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI?

Geçtiğimiz sene internet üzerinden yapılan dönem sınavlarının ardından yaz okulu sınavları da online olarak yapılmıştı. Sınav tarihlerinin bulunduğu akademik takviminin altında "Sınav tarihleri Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir." ifadeleri yer aldı. Ancak bu yıl vize ve final sınavları yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi, AÖF kayıt yenileme işlemleri 8 Ekim'de sona erecek.

Açıköğretim kayıt işlemleri anadolu.edu.tr adresinde bulunan kayıt otomasyonu üzerinden gerçekleştiriliyor. Ders seçimi ve kayıt yenileme ücretini yatıran adayların işlemleri tamamlanıyor.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kayıt yenileme işlemleri 8 Ekim'de sona erecek olup harç ücretleri seçeceğiniz ders ve kredilere bağlı olarak değişmektedir. Normal dönem dersleri (30 AKTS) alındığında 365 TL - 395 TL harç ücreti ödenmesi gerekecektir.

AÇIK ÖĞRETİM KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 08 Ekim 2021 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22.30'a kadar ödeme yapılabilecektir.

Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek. Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

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