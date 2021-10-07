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Giriş Tarihi: 7.10.2021 10:29

AÖL sınavları online mı olacak, ne zaman ve nasıl yapılacak? Açık lise sınav tarihleri belli oldu mu, yüz yüze mi olacak?

AÖL sınavları online mı olacak, ne zaman ve nasıl yapılacak? Açık lise sınav tarihleri belli oldu mu, yüz yüze mi olacak?

Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan binlerce öğrenci şimdilerde 2021 AÖL sınav tarihleri ile beraber sınavların online mı olacağını araştırmaya başladı. Kayıtların 15 Ekim tarihinde sona ereceği bilinirken öte yandan “Açık lise AÖL sınavları online mı olacak, ne zaman ve nasıl yapılacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelmişti. Peki, 2021 AÖL sınavları online mı, çevrimiçi mi olacak, sınav tarihleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

AÖL sınav tarihleri için gözler MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan binlerce öğrenci yeni dönemde uygulanacak olan sınavların yüzyüze mi yoksa çevrimiçi mi olacağını merak ediyor. Bu noktada ise "AÖL sınavları online mı, çevrimiçi mi olacak, sınav tarihleri belli oldu mu?" soruları gündeme taşındı. İşte Açık lise AÖL sınav tarihleri ve tüm detaylar...

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamada "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir." denildi.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınlandığı takvime göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bu yıl sınavlar yüz yüze imkanlarla yapılacak. Öğrencilerin sınav girişleri belgeleri 1 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak.

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AÖL sınavları online mı olacak, ne zaman ve nasıl yapılacak? Açık lise sınav tarihleri belli oldu mu, yüz yüze mi olacak?
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