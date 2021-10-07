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Giriş Tarihi: 7.10.2021 09:36 Son Güncelleme: 7.10.2021 09:37

Bala Hatun kimdir, çocuğu var mı? Kuruluş Osman Rabia Bala Hatun tarihte var mı, nasıl öldü ve çocuğu oldu mu?

Bala Hatun kimdir, çocuğu var mı? Kuruluş Osman Rabia Bala Hatun tarihte var mı, nasıl öldü ve çocuğu oldu mu?

Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşurken Bala Hatun karakteri damga vuracak. ATV ekranlarında üçüncü sezonuyla yayınlanacak olan dizide bu akşam Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaşır. Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsacaktır. Râbi'a Bala Hâtun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin eşi ve Şeyh Edebali'nin kızı olduğu biliniyor. Peki Bala Hatun kimdir, çocuğu var mı? Bala Hatun tarihte var mı, kaç yaşında ve nasıl öldü?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Kuruluş Osman dizisi ile beraber tarihteki birçok durum ve olay da araştırılmaya başlandı. Bunlardan birisi de Özge Törer'in canlandırdığı Bala Hatun hayatı oluyor. Bala Hatun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin ikinci eşidir. Peki Bala Hatun kimdir, çocuğu var mı? Bala Hatun tarihte var mı, kaç yaşında ve nasıl öldü?

BALA HATUN KİMDİR?

Râbi'a Bala Hâtun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin eşi ve Şeyh Edebali'nin kızı.

RABİA BALA HATUN NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜ?

Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Tarihi kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

BALA HATUN'UN ÇOCUĞU VAR MI?

Rabia Bala Hatun, Osman Gazi ile evlenmiştir. Şeyh Edebali'nin kızı ve Alâeddin Paşa'nın annesi kabul edilir.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Özge Törer, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir. İlk oyunculuk deneyimini Kuruluş Osman dizisi ile yaşamıştır.

Şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.

Özge Törer'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Bala Hatun) (TV Dizisi)

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Bala Hatun kimdir, çocuğu var mı? Kuruluş Osman Rabia Bala Hatun tarihte var mı, nasıl öldü ve çocuğu oldu mu?
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